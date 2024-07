Sonia Bohosiewicz nigdy nie ukrywała, jak ważna jest dla niej rodzina. Niedawno udzieliła Światowi Gwiazd wywiadu, w którym ten temat również został poruszony. Gwiazda przez czternaście lat związana była z Pawłem Majewskim, jednak ten związek nie przetrwał próby czasu.

Sonia Bohosiewicz zalała się łzami podczas wywiadu. Nie mogła się opanować

Co prawda, od dłuższego czasu aktorka spotyka się już z kimś innym, ale rodzina jej byłego męża jest jej bardzo bliska. Niedawno odszedł jej były teść - reżyser Janusz Majewski. Sonia Bohosiewicz nie ukrywała, że bardzo przeżyła jego śmierć. W pewnym momencie rozpłakała się, a prowadzący Andrzej Sołtysik cierpliwie czekał, aż aktorka będzie gotowa prowadzić rozmowę.

Zapamiętałam go jako osobę bardzo ciepłą, bliską ludziom. Osobę niezwykle życzliwą, wyrozumiałą wobec ludzi. Osoba z tak długim doświadczeniem filmowym spotyka się na pewno z ogromną ilością przeczytanych i napisanych książek, przemyśleń i mądrości, spotyka na drodze wiele osób, włącznie ze mną, które po prostu są dla niego głupsze

— wyznała ze łzami w oczach.

Sonia Bohosiewicz robiła wszystko, by ocalić małżeństwo. Niestety, nie udało się

Sonia Bohosiewicz i Paweł Majewski rozwiedli się niedawno. Aktorka we wcześniej wspomnianym wywiadzie wyznała jednak, że do końca próbowali walczyć o swoje uczucie. Dodała jednak, że rozwód w dzisiejszych czasach oznacza trochę coś innego niż kiedyś. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda były już mąż Soni Bohosiewicz, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Podjęliśmy tę decyzję razem. Byliśmy przekonani i walczyliśmy bardzo długo by utrzymać się razem. […] Jesteśmy karmieni tą wersją: "Dopóki śmierć nas nie rozłączy". Ludzie żyli wtedy trochę krócej, teraz jest trochę inaczej. Mierzymy się też z innymi rzeczami. Mamy docieralność większą do siebie, do wewnątrz, czego oczekujemy. Ten cień krzyża nie wisie nad nami, że teraz popełnimy jakiś największy grzech na świecie i nie wpuszczą nas do bram niebios, jeżeli się rozwiedziemy

— mówiła.