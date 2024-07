Wizyta prezydenckiej pary w związku ze szczytem NATO rozpoczęła się 9 lipca. Tego dnia w Waszyngtonie odbyła się uroczystość z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak podkreślił prezydent w rozmowie z TVN-em, to istotny moment także dla Polski, która obchodzi właśnie 25-lecie dołączenia do NATO. Na to ważne wydarzenie Agata Duda wybrała błękitny komplet z dość nietypową ozdobą, o czym pisaliśmy w tym artykule. Po uroczystościach Andrzej Duda i jego żona udali się z kolei na spotkanie do restauracji.

Andrzej i Agata Dudowie spotkali się z Tadeuszem Antoniakiem

Na zdjęciach, które obiegły media, widać prezydencką parę pod prestiżową restauracją Hamilton znajdującą się w pobliżu Białego Domu. Obydwoje mieli zdecydowanie bardziej casualowe i luźne stylizacje - zapewne ze względu na panujące w Waszyngtonie upały. Andrzej Duda zrzucił marynarkę i krawat, pozostając w białej koszuli. Agata Duda wybrała z kolei letnią, jasną sukienkę z krótkim rękawem i buty na wysokim obcasie. W dłoni miała nie tylko kopertówkę, ale też elegancki wachlarz. Na zdjęciach widać także, że na prezydencką parę czekał pewien mężczyzna. Kto to jest? Jak ustalił "Super Express", Dudowie spotkali się z Tadeuszem Antoniakiem, komendantem głównym Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA. Funkcję tę objął w 2021 roku.

Andrzej Duda pamięta o ćwiczeniach nawet w Waszyngtonie

Andrzej Duda bardzo dba o formę i często zachęca Polaków do ćwiczeń w postach w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że nasz prezydent jest zapalonym narciarzem i bardzo lubi biegać. Wysokie temperatury w Waszyngtonie nie sprzyjają obecnie żadnej z tych aktywności, dlatego polityk musiał posiłkować się wizytą na siłowni. Ze zdjęć, do których dotarł "Super Express", wynika, ze Andrzej Duda wyciskał siódme poty, ubrany w patriotyczny, biało-czerwony strój. Polityk skupił się przede wszystkim na wzmocnieniu mięśni nóg.