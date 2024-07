Sylwia Grzeszczak i Liber byli dla wielu nierozłączną parą, ale okazało się, że ich małżeństwo nie przetrwało. We wrześniu 2023 roku ogłosili, że nie są już razem, ale pozostają w przyjacielskich stosunkach. Jak wiadomo, raper od jakiegoś czasu spotyka się z tajemniczą kobietą. Za to czy piosenkarka jest dalej singielką? Ten post mówi wiele.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzyczyk o związkach na chwile i korzystaniu z Tindera

Sylwia Grzeszczak jest singielką? Post jej znajomego mówi wiele

Rozstanie Grzeszczak i Libera było dla wielu szokiem. Para nie afiszowała się ze swoim związkiem i niewiele było wiadomo o ich życiu prywatnym. Od ich rozstania minął niespełna rok. Już wiadomo, że muzyk odnalazł szczęście w ramionach nowej kobiety. Odkąd ujawniono tę rewelację, wielu zadaje sobie pytanie - czy Sylwia Grzeszczak również związała się z kimś innym? Piosenkarka nie należy jednak do grona tych celebrytek, które chętnie opowiadają o prywacie. Tak naprawdę najwięcej możemy dowiedzieć się z tekstów jej piosenek.

Wydaje się, że ciekawscy mogli poznać odpowiedź na nurtujące ich pytanie. Na profilu Andrzeja Kosmali pojawiło się zdjęcie z Sylwią Grzeszczak. Ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Dziennikarz muzyczny, który był menadżerem Krzysztofa Krawczyka, zamieścił w opisie fotografii wyjątkowo wymowne słowa, które mogą sugerować, czy piosenkarka się z kimś spotyka.

Sylwia Grzeszczak - taka samotna. Dziadek Kosmala zawsze cię przygarnie! To w końcu pod moimi skrzydłami i Krzysztofa Krawczyka debiutowałaś jako dziecko w 1994 roku w programie ''Od przedszkola do Opola''. Good luck!

- czytamy w poście. Nie wiadomo jednak, czy jest to nawiązanie do sytuacji związkowej Grzeszczak, czy też ma może to związek z kolejnymi projektami muzycznymi. Na ten moment piosenkarka nie wyjawiła prawdy o swoim statusie.

Liber w nowym związku. Jego ukochana przypomina Grzeszczak?

Muzyk już nie kryje się z tym, że ma nową partnerkę. Wcześniej pojawiały się plotki, ale teraz już wiadomo, że 43-latek układa sobie życie u boku tajemniczej kobiety. Para została przyłapana na spacerze w Trójmieście. Nie szczędzili sobie czułości. Trzymali się za ręce, a później czule całowali. Wielu wspominało, że ukochana Libera jest łudząco podobna do Sylwii Grzeszczak.