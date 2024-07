Sławomir i Kajra połączyli siły z Zenonem Martyniukiem. Ich wspólna piosenka pt: "Tańcz" ujrzy światło dzienne już 11 lipca. W teledysku do tego utworu poza nimi zobaczymy też ukochaną żonę króla disco polo. Danuta Martyniuk zachwyca w nim nie tylko metamorfozą "na Shakirę". Żona Zenka pląsa na plaży w rytm kolejnych wersów i wygląda, jakby czuła się w tym bardzo swobodnie. Rodzi się pytanie czy w końcu doczekamy się jej w "Tańcu z gwiazdami". Kajra, która w show Polsatu doszła do finału, oceniła jej świeżo odkryte umiejętności. Naszą całą rozmowę zobaczysz poniżej.

Nieznana twarz Danuty Martyniuk. Kajra puściła farbę

W rozmowie z dziennikarzem Plotka Bartoszem Pańczykiem Sławomir i Kajra zdradzili, że ich najnowszy singiel powstał na początku roku podczas wakacji. Gdy utwór spodobał się Zenonowi Martyniukowi i zgodził się na duet ze słynnym małżeństwem, ci nie wyobrażali sobie, by nie zaangażować do teledysku Danusi. - Wiedziałam, że musi w tym wziąć udział Danusia. Nie wyobrażałam sobie, żeby stało się inaczej. To jest absolutnie piosenka o nich, dla nich, pokazująca, że pomimo wszystkich trudności trzeba, warto się starać i można dać sobie radę. Danusi się piosenka od razu spodobała. Mówi: "taka ładna, gitarowa, fajna". Zależało mi na tym, żeby to było takie piękne i żeby oni w tym byli tacy też piękni i by to było radosne i zupełnie takie czyste o przyjaźni, miłości i najcudowniejszej prostej zabawie - wyznała nam Kajra. I choć wydawałoby się, że Danuta Martyniuk jest zawsze twardo stąpającą po ziemi kobietą, okazuje się, że na planie filmowym można zobaczyć jej zupełnie inną twarz.

Bawiliśmy się doskonale podczas kręcenia i właściwie dotychczas to był najprzyjemniejszy plan filmowy naszych klipów, a to chyba nasza dwudziesta druga produkcja. Bardzo się cieszę, że Danusia chciała wystąpić w klipie i tak pięknie wyglądała. Ona była na planie bardzo onieśmielona i bardzo wstydliwa w tym wszystkim. Nie jest człowiekiem, który na co dzień jest wystawiony przed kamerę i musi z nią pracować. Jest to trudne. A Zeniu z nią tak ładnie rozmawiał, że ją to otwierało. Staraliśmy się też, by była bardzo miła atmosfera na planie i by ta kamera gdzieś była mimochodem

- powiedziała Plotkowi Kajra. Zdjęcia z ich zabawy na plaży znajdziesz w galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami" dla Danuty Martyniuk? Żona Sławomira zareagowała

W teledysku do piosenki "Tańcz" można zobaczyć Danutę Martyniuk nie tylko w objęciach męża, ale i pląsającą ze Sławomirem czy szalejącą ze wszystkimi w kółeczku na plaży. "Ona ma talent taneczny! U nas w teledysku zobaczycie tańczącą Danusię z radością. Niosła nas muzyka. Mnie się bardzo dobrze z Danusią tańczyło - mówi nam Sławomir, a Kajra zdradza, czy według niej "Taniec z gwiazdami" byłby odpowiednim programem dla żony Zenka.

"Taniec z gwiazdami" jest programem bardzo wymagającym, by się otworzyć fizycznie i psychicznie. To jest trudne. Gdy tańczysz publicznie i nie masz obycia z kamerami, to jest to zdecydowanie trudniejsze. Na pewno to jednak niezwykła przygoda otwierająca i dająca dużo radości. Jakby Danusia chciała występować, to na pewno dałoby to jej ogromną moc i miałaby frajdę. Wszystko od niej zależy. Czemu nie?

- podsumowała Kajra.