Grażyna Torbicka jest jedną z popularniejszych dziennikarek w Polsce. Kobieta od czterech dekad tworzy szczęśliwą relację z kardiologiem Adamem Torbickim, którego poznała dawno temu podczas wykonywania badań na prawo jazdy. Choć para cieszy się wieloletnim stażem, to nigdy nie zdecydowała się na posiadanie potomstwa. Wiele osób często zakłada, że kobieta w wieloletnim związku prędzej czy później zostanie mamą. Nie każdy jednak może lub chce mieć dzieci. Właśnie do tego tematu w jednej z rozmów odniosła się Grażyna Torbicka. Dziennikarka raz na zawsze rozwiała wszelkie wątpliwości.

Grażyna Torbicka ucina temat macierzyństwa. "To moja sprawa"

Jakiś czas temu Grażyna Torbicka udzieliła wywiadu tygodnikowi "Życie na gorąco". W obszernej rozmowie dziennikarka odniosła się do wiecznie powtarzających pytań o dzieci i powiększenie rodziny. Gwiazda postawiła sprawę jasno. Nie ukrywała, że wtrącanie się w tak prywatną sferę jest niekomfortowe, a przede wszystkim nie na miejscu. "Absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy. A druga mówi: czy to jest temat do publicznej dyskusji? To moja sprawa" - powiedziała. Więcej zdjęć dziennikarki możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Grażyna Torbicka dyskusję o dzieciach uważa, za absurdalną. Nie tylko ona

Grażyna Torbicka nie jest jedyną gwiazdą, która uważa, że pytań o dzieci naprawdę nie powinno się nikomu zadawać. Kilka lat temu głos w sprawie zabrała Ula Chincz. Prezenterka jasno dała do zrozumienia internautom, że o takie rzeczy po prostu się nie pyta, ponieważ jest to niestosowne. "Dwa razy zastanów się przed zadaniem takiego pytania komukolwiek. W życiu różnie bywa" - zauważyła. Do kwestii macierzyństwa wielokrotnie odnosiła się także Aleksandra Kwaśniewska. Dziennikarka nie raz mierzyła się bowiem z tym tematem w sieci. Na pytania internautów odpowiada jednak zazwyczaj w ironicznym tonie. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek świętuje urodziny syna. Pokazała stare zdjęcia. "15 lat minęło jak jeden dzień".