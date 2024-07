Roksana Węgiel jest szczęśliwie zakochana. Już niedługo piosenkarka i Kevin Mglej wezmą ślub kościelny. Zwyciężczyni "The Voice Kids" nie ukrywa, że przysięga przed Bogiem jest dla niej niezwykle istotna. - Nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim uczestniczyć przed ołtarzem - mówiła Roksana Węgiel dla portalu Shownnews.pl. Ślub kościelny to nie wszystko. Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili uczcić swoją miłość wspólnymi tatuażami.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zrobili wspólne tatuaże. Postawili na wakacyjny wzór

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyjechali do Alicante, gdzie świętowali ostatnie chwile przed ślubem kościelnym. Piosenkarka pochwaliła się zdjęciem z wieczoru panieńskiego, na którym dumnie prezentowała białą suknię i welon. Jej ukochany bawił się na jachcie. "Ostatni taniec" - podpisał fotografię. Piękne wspomnienia nie są jedyną pamiątką z wyjazdu Kevin Mgleja i Roksany Węgiel. Zakochani zrobili sobie wspólne tatuaże na nogach. Łączy je pewien motyw. Roksana wytatuowała sobie księżyc oraz fale, a Kevin wybrał słońce i fale. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony. Przypomnijmy, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają już wspólne tatuaże ze swoimi inicjałami. - To jest matching tatuaż - mówiła piosenkarka w programie "Lepsza połowa dnia".

Kevin Mglej o krytyce. "Jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem"

Związek Kevina Mgleja i Roksany Węgiel od początku wzbudzał kontrowersje. Internauci szeroko komentowali fakt, że producent jest starszy i ma dziecko z poprzedniego związku. Ukochany piosenkarki opowiedział w jednym z wywiadów o tym, jak wpłynął na niego hejt. - Czułem się bardzo źle. Na początku to czytałem, wydawało mi się, że tak trzeba. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem. Od roku jestem w poważnym treningu - mówił dla portalu Pomponik.