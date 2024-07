Żebrowska nadaje z auta. "Upewnij się, że torebki na wymioty nie mają dziur"

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski od lat tworzą zgrane małżeństwo. Para doczekała się czwórki pociech: 14-letniego Franciszka, dziesięcioletniego Henryka, czteroletniego Felicjana oraz dwuletniej Łucji. Ola regularnie zamieszcza nowe treści w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że ukazuje macierzyństwo bez różowych okularów, często publikując kadry, które oburzają internautów. Swego czasu zamieściła zdjęcie, na którym siedziała na toalecie i karmiła dziecko. Wówczas spała na nią fala krytyki, na którą wymownie zareagowała, podkreślając, że chciała ukazać połóg, takim, jak w rzeczywistości wygląda. Tym razem podzieliła się z fanami radą, która może okazać się pomocna podczas podróżowania z dziećmi. Czyżby pisała na podstawie własnego doświadczenia? Musiało być ciekawie!

Żebrowska z wakacyjną radą dla matek. Sama tego nie dopilnowała? "Upewnij się, że torebki na wymioty..."

Aleksandra Żebrowska zamieściła nowe zdjęcie na Instagramie. Zapozowała do fotografii razem z mężem i dziećmi, których wizerunek jednak zasłoniła. Można zakładać, że rodzina wybiera się na urlop. Jak wiadomo, podróże z dziećmi potrafią być pełne niespodzianek, szczególnie gdy któreś z nich cierpi na chorobę lokomocyjną. Być może dzieci Żebrowskich zmagają się z tym samym problemem. Ola podzieliła się z fanami radą, dotyczącą macierzyństwa. Jak sama podkreśliła, warto zadbać, by przed podróżą przygotować torebki na wymioty. Kluczowym jednak jest, by sprawdzić, czy owe torebki są całe. Ola chyba tego nie zrobiła, stąd jej apel.

Wakacyjny pro tip - przed drogą, upewnij się, że torebki na wymioty nie mają dziur

- napisała żona Michała Żebrowskiego.

Żebrowska opublikowała kadr z ciążowym brzuchem

Aleksandra Żebrowska była osiem razy w ciąży. Swego czasu podzieliła się przejmującą historią, która ukazała jej trudną drogę do macierzyństwa. Żona Michała Żebrowskiego musiała zmierzyć się z poronieniami i jedną ciążą pozamaciczną.

Niedawno zamieściła nowy kadr na Instagramie do którego zapozowała z brzuchem. Komentarz Borysa Szyca rozbił bank. Aktor nie krył zaskoczenia, widząc nowe zdjęcie Żebrowskiej. "Jezu, się przeraziłem…" - napisał. Ola szybko rozwiała wątpliwości: "A to tylko hummus z bobem" - napisała Żebrowska. Więcej zdjęć Aleksandry, w tym kadry z mężem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.