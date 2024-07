Szczyt NATO rozpoczął się we wtorek 9 lipca w Waszyngtonie i potrwa trzy dni. Wydarzenie jest tym razem szczególne, ponieważ upamiętnia 75. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. To istotny moment także dla Polski, która do NATO przystąpiła dokładnie 25 lat temu. - Gdybyśmy nie byli od 25 lat częścią NATO, a Rosja wyglądała tak, jak dziś wygląda, z całą pewnością bylibyśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż jesteśmy - podkreślał Andrzej Duda w rozmowie z TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ocenił jej styl

Agata Duda w błękitach na szczycie NATO. Wybrała nietypową ozdobę

Do Waszyngtonu Andrzej Duda przyleciał z żoną, która podczas wydarzenia pełni funkcje reprezentacyjne. Para prezydencka widziana była już na lotnisku w Baltimore. Pierwsza dama wówczas postawiła na klasykę - na zdjęciach zaprezentowała się w eleganckich jasnych spodniach i ciemnej marynarce. Agata Duda na inny strój zdecydowała się podczas samej uroczystości z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Pierwsza dama wybrała klasyczną błękitną marynarkę, którą zestawiła ze spódnicą o długości 7/8. Całość dopełniła jasnymi butami na wysokim obcasie. Sporym zaskoczeniem jest jednak pewien element, na który zdecydowała się Agata Duda. Do górnej części stroju przypięta została dużych rozmiarów ozdoba, przypominająca nieco kokardę. Ta część stylizacji zdecydowanie przyciąga całą uwagę. Jak podoba się wam pierwsza dama w takim wydaniu? Zdjęcie Agaty Dudy, na którym widać cały strój, znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Duda nie może założyć wszystkiego. Czego nie wolno jej nosić?

Agata Duda od wielu lat korzysta z usług Doroty Goldpoint. Stylistka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła niedawno kulisy ubierania pierwszej damy. Wyjawiła m.in., że stylizacje żony Andrzeja Dudy rządzą się własnymi prawami. Pierwsza dama nie może pozwolić sobie np. na wiele trendów, które królują na czerwonym dywanie. - Mam również wśród swoich klientek młode kobiety, dla których tworzę indywidualne projekty, nieco bardziej ekstrawaganckie, w których występują przezroczystości, wysokie pęknięcia odsłaniające nogi czy odsłaniające plecy wycięcia. Na takie ekstrawagancje pierwsza dama nie może sobie pozwolić - wylicza stylistka.