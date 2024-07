Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki przez kilka lat tworzyli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie. W przeszłości rozstali się, ale dali sobie jeszcze jedną szansę na miłość. Fani podejrzewali, że po tym, gdy aktorka potwierdziła, że nie są już razem, być może ich związek po czasie także rozkwitnie na nowo. Wygląda jednak na to, że każde z nich ruszyło w swoją stronę. Niedawno "Twoje Imperium" donosiło o randce artystki z tajemniczym brunetem. Mamy zdjęcie z tego spotkania. Jeden gest może świadczyć o tym, że łączą ich bliskie relacje.

Wieniawa nie rozpacza po Rozbickim. Przyłapano ją na randce. Mamy zdjęcie

Julia Wieniawa, informując o rozstaniu z Nikodemem Rozbickim, z trudem powstrzymywała łzy. Nie ujawniła powodów, ale plotkowano, że wpływ na ich decyzję miał fakt, że aktor nie przebywa w Polsce. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie szlifuje warsztat aktorski, a związki artystów na odległość rzadko kiedy mają szansę przetrwać. Wieniawa w ostatnim czasie została przyłapana przez fotoreporterów, podczas wyjścia na miasto. Nie była jednak sama, a szczególną uwagę zwracał zwłaszcza jeden mężczyzna. "Aktorka rozmawiała w kilkuosobowym gronie, przytulając się serdecznie do jednej osoby. Wreszcie Wieniawa opuściła imprezę w towarzystwie wyższego mężczyzny, któremu ręce wyraźnie się do niej kleiły" - przekazywał tabloid. Nie trzeba było długo czekać, by zdjęcia z tego spotkania trafiły do sieci. Kadr z aktorką i tajemniczym brunetem, a także więcej zdjęć Wieniawy, znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Można dostrzec, że Julka była w doskonałym nastroju, a szeroki uśmiech nie schodził jej z twarzy. Tajemniczy brunet, który jej towarzyszył, w pewnym momencie w opiekuńczym geście położył jej dłoń na plecy. Czy ten gest może świadczyć o ich zażyłości? Jak do tej pory Wieniawa nie odniosła się do doniesień, jakoby miała zacząć się z kimś spotykać.

Julia Wieniawa po rozstaniu z Rozbickim zamieściła wymowne wideo

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Wypuściła nowy singiel, który nosi tytuł "Sobą tak". Jednak zanim zrobiła fanom niespodziankę, opublikowała wymownego TikToka. Gwiazda na nagraniu leży wtulona w poduszkę, a w tle można usłyszeć hitowy utwór Sabriny Carpenter - "Please Please Please" - ang. "Proszę Proszę Proszę". Uwagę zwraca jeden fragment: "Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherf***r [ang. Złamane serce to jedno, moje ego to drugie. Błagam cię, nie zawstydzaj mnie, sku******u]". Myślicie, że chciała w ten sposób coś przekazać?