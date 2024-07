Krzysztof Skiba latami związany był z Renatą Skibą. Małżeństwo starało się jednak swoje uczucie trzymać z dala od zgiełku fleszy i blasku reflektorów. Para związana była przez ponad trzy dekady. W grudniu 2022 roku lider zespołu Big Cyc poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest z żoną w separacji, a szczęście odnalazł u boku nowej o 26 lat młodszej ukochanej Karoliny. Od tamtej pory zakochani chętnie pojawiają się razem na branżowych wydarzeniach, gdzie zazwyczaj nie szczędzą sobie czułości. Wspólne chwile relacjonują również na Instagramie. Wiele wskazuje na to, że taki sposób życia nie podoba się byłej żonie artysty. Ostatnio w jednym z wywiadów Renata Skiba wbiła szpilę byłemu mężowi. Teraz on postanowił jej na to odpowiedzieć.

Krzysztof Skiba odpowiada byłej żonie. "Robi się z tego turecki serial"

Nie tak dawno temu Renata Skiba udzieliła obszernego wywiadu dla portalu Show News. Bez wątpienia duża część rozmowy została poświęcona jej byłemu mężowi. Kobieta skrytykowała go m.in. za to, że u boku młodszej partnerki o wiele chętniej dzieli się emocjami publicznie. Krzysztof Skiba odgryzł się jej lada moment. Na Instagramie zamieścił obszerny post, w którym wyjawił, jak z jego perspektywy wyglądały kulisy rozstania z żoną.

Moja była żona Renata, mimo że od rozwodu minęło już półtora roku, nadal pielęgnuje w sobie urazy, jad i złość, czemu daje aktywny wyraz, udzielając kolejnych wywiadów do g***o-mediów. Niedawno zrobiła piękny prezent prasie plotkarskiej, powtarzając swoje bajki

- zaczął. W dalszej części wpisu lider zespołu Big Cyc definitywnie wyraził, że ma już dość roztrząsania się nad rozstaniem. "Nigdy nie komentowałem jej wypowiedzi, ale ponieważ robi się z tego turecki serial, to napiszę tylko, że moja eks żona jest z zawodu lektorem łaciny, ale pewnie niebawem zostanie lektorką komedii romantycznych. Polska komedia jest od pewnego czasu w zapaści i taki zastrzyk pomysłów pani Renaty, może skutecznie ożywić i odświeżyć gatunek. Pewnie co jakiś czas będzie wciskać swój kit mediom i można na tej podstawie nakręcić już płaczliwą serię pt. "Oszukana 1", "Oszukana 2" i wreszcie "Oszukana 3"" - napisał. Pełną treść znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Krzysztof Skiba zdradza kulisy rozstania z Renatą Skibą. "Warunki były dwa"

W tym samym wpisie Krzysztof Skiba wyznał, że jego była żona doskonale wiedziała o jego relacji z Karoliną. Przy okazji wyjawił również, jakie warunki przy rozstaniu mu postawiła. "Tymczasem "pani Oszukana" wiedziała, że mieszkam u Karoliny i się na to godziła (sama nawet pomagała mi się pakować). Warunki były dwa. Pierwszy - kasa miała się zgadzać. Drugi - pozory miały być zachowane. Wszystko zmieniło się o 180 stopni, gdy wystąpiłem o rozwód. To był szok, bo nie wierzyła, że zrezygnuję dla nowego związku z prawie całego majątku. Teraz te swoje strategie medialne przeciwko mnie wymyśla, relaksując się na plaży w Dominikanie, gdzie lubi spędzać wolne chwile za pieniądze zabrane z naszego dawnego, wspólnego konta oraz czerpiąc zyski z mieszkań i apartamentów, jakie jej zostawiłem" - wyjawił. Na sam koniec muzyk wyznał, że Renata Skiba niegdyś oświadczyła, iż zamierza go pogrążyć medialnie. "Najbogatsza lektorka łaciny w Polsce, oświadczyła kiedyś mojej rodzinie, że mnie zniszczy i doprowadzi do tego, że będę umierał z głodu pod mostem. Jak widać po kolejnym wysypie jej żółci medialnej, trzyma się tego planu z żelazną konsekwencją" - stwierdził. Warto dodać, że post bardzo szybko został usunięty z profilu muzyka. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Skiba jest starszy od swojego teścia. Mówi, jak się dogadują. "Trudna rozmowa".

