Piotr Gąsowski postanowił naładować baterie przed kolejnym intensywnym sezonem w Polsacie. Dopiero co aktor wrzucił urocze zdjęcie z rodzinnego spotkania, a tu proszę, już jest na rajskich wakacjach ze swoją 17-letnią córką Julią. "Wczoraj we czworo, a dzisiaj... we dwoje" - czytamy na Instagramie. Prezenter nie mógł się doczekać urlopu ze swoją pociechą, o czym poinformował w obszernym wpisie na swoim profilu. Do postu dołączył zdjęcie, na którym pozuje z nastolatką. Fani nie mogli przestać się zachwycać. Zobaczcie sami! Fotografię znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Piotr Gąsowski relacjonuje problematyczny lot

Piotr Gąsowski nadrabia czas z córką. Czekają go poważne rozmowy

Aktor dał do zrozumienia, że przez liczne zobowiązania zawodowe narobił sobie zaległości w życiu rodzinnym. "Dużo tematów do omówienia, dużo wody do przepłynięcia, dużo potraw do zjedzenia, dużo emocji do przeżycia i dużo miłości do wyznania i skonsumowania! Lecimy na pierwsze wspólne i na razie krótkie wakacje w tym roku" - zaczął Gąsowski. Później dodał, że będzie tęsknił za resztą rodziny, ale jak podkreślił "czasem trzeba się stęsknić", żeby zrozumieć, jak bardzo kocha się swoich bliskich. Prezenter zdradził również, że w tym roku wypoczywa nad Morzem Śródziemnym. Na zamieszczonym zdjęciu widzimy uśmiechniętego Gąsowskiego z wtuloną córką. Nie da się ukryć, że Julia jest bardzo podobna do swojego ojca.

Fani zachwyceni zdjęciem Piotra Gąsowskiego. Zwrócili uwagę na Julię

Obserwatorzy prezentera nie mogą się doczekać jego wakacyjnych historii. "Czekamy na piękne fotki i relacje w stylu "nie uwierzycie, co nam się przytrafiło" - napisała jedna z fanek. Spora część internautów zwróciła również uwagę na Julię, która coraz częściej pojawia się na profilu aktora. "Bardzo fajna dziewczyna. Normalna i niezmanierowana", "Świetna córka, świetny tata, pozazdrościć z lekka takiego towarzystwa na wakacjach", "Jesteście tacy słodcy! Uściski dla was najdrożsi!" - pisali zachwyceni rodzinnym zdjęciem. ZOBACZ TEŻ: Gąsowski zaskoczony odejściem Dowbora z Polsatu. Chwycił za telefon. "Coś ty zrobił?!"