Agata Duda ma ostatnio ręce pełne pracy. Z profilu pierwszej damy wiemy, że żona prezydenta pojawiła się niedawno w Kielcach, gdzie spotkała się z zawodnikami Olimpiad Specjalnych. Duda dosłownie zakasała rękawy białego swetra i manewrowała między publicznością a uczestnikami zawodów. Kilka dni wcześniej pojawiła się w ośrodku wsparcia dla osób starszych w Krakowie. Fotoreporterzy uchwycili pierwszą damę w wyjątkowej sukni, o której do tej pory rozpisują się wszystkie media. Zdjęcia kreacji znajdziecie poniżej. Jeśli chcecie zobaczyć inne stylizacje Agaty Dudy, zajrzyjcie do galerii na górze strony!

Zobacz wideo Andrzej Duda z żoną przed wylotem z Kanady. Pierwsza dama zaskoczyła stylizacją

Agata Duda postawiła na nietypowe wzory. Ta kreacja wywołała furorę

Osoby, które obserwują pierwszą damę doskonale wiedzą, że Agata Duda uwielbia chodzić w garniturach. Zdarzają się jednak okazje, kiedy żona prezydenta nagina swój komfort i zakłada coś naprawdę nieoczywistego. Tak było i tym razem. Gościni krakowskiego domu opieki postawiła na długą biało-niebieską suknię z rękawami, która wyglądała jak zdjęta z płótna artysty. Najwięcej uwagi przyciągał wzór, który płynnie przechodził z ciemnych odcieni granatu, do jaśniejszych odcieni niebieskiego. Do tego pierwsza dama założyła kolczyki z granatowymi kamieniami. Jak oceniacie jej stylizację? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Jaką klientką jest Agata Duda? Jej projektantka wyjawiła całą prawdę

Od wielu lat pierwsza dama korzysta z usług Doroty Goldpoint. Wygląda na to, że żona prezydenta jest zachwycona z tej współpracy, a co o Agacie Dudzie sądzi sama projektantka? "Ostatnie słowo należy do niej. Pani Agata ma świetny gust, zna swoje ciało i potrafi doskonale reagować na zmieniające się okoliczności. Ważne są okoliczności, charakter uroczystości, ranga protokolarna, a także pora dnia. Kreacje muszą być harmonijne, jeśli chodzi o kolor, fason, rodzaj tkaniny i porę roku. Pierwsza dama wybiera stroje eleganckie, szykowne, które wyrażają szacunek do miejsca i osób, z którymi się spotyka" - tłumaczyła Goldpoint w rozmowie z "Super Expressem". ZOBACZ TEŻ: Para prezydencka już w Ameryce. Pierwsza dama brylowała na lotnisku. Postawiła na klasykę