Cleo i Donatan przez lata współpracowali w studiu, tworząc największe radiowe hity. W Polsce prawdopodobnie nie ma osoby, która nie znałaby "My Słowianie". To właśnie tą piosenką duet przerwał złą passę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji i po długiej przerwie wywalczył awans do finału. Po całkiem niezłym wyniku Donatan i Cleo nie zwolnili tempa. Wręcz przeciwnie, od razu wzięli się do pracy i zasypali swoich fanów nowymi kawałkami. Od dłuższego czasu artystka rozwija swoją karierę solo, ale o Donatatnie w żadnym wypadku nie zapomniała. Na Instagramie pochwaliła się prezentem, który wręczyła przyjacielowi. Zdjęcie z tego wyjątkowego momentu znajdziecie w galerii na górze strony.

Donatan dostał od Cleo las. To prezent "terapeutyczny"

Piosenkarka uwielbia obdarowywać swoich bliskich "upominkami". Tym razem padło na Donatana, który w ostatnim czasie jest bardzo zapracowany. Cleo zdecydowała się podarować przyjacielowi prezent, który pozwoli mu nieco odetchnąć. "Postanowiłam podarować Donowi malowniczy las, który dawno temu natchnął go do stworzenia płyty "RÓWNONOC", od której wszystko się zaczęło. To miejsce było dla niego magiczne, teraz będzie miał je na własność" - zaczęła piosenkarka. Później odniosła się do intensywnej pracy Donatana. "Obiecał 'zwolnić', przestać tyle pracować i wrócić do tego, co dawało mu radość. Cieszę się, że mogłam zobaczyć łezkę wzruszenia płynąca spod ciemnych okularów" - czytamy.

Fani zachwyceni prezentem Cleo. Zwrócili uwagę na jedną rzecz

W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Jakie to kochane", "Taka przyjaciółka to skarb! Super prezent" - pisali internauci. Część z nich zauważyła, że wymiana podarunków między producentem a piosenkarką za każdym razem wskakuje na coraz wyższy poziom. "O kurczę coraz mocniejsze te prezenty sobie robicie nawzajem", "No proszę, proszę. A za rok? Może jakaś wyspa, czy coś z palmami?", "Wy to sobie umiecie mocne prezenty robić" - czytamy. A co wy myślicie o takim geście? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.