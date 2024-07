"Wprost" od kilku lat zamieszcza listę 100 najbogatszych Polaków. Tym razem wzięto pod lupę dziesięć najbogatszych polskich rodzin w kraju. Jest sensacyjna zmiana. Kulczykowie stracili pozycję na pierwszym miejscu. Ich miejsce zajęła inna znana rodzina. Na ile wyceniono ich majątek? Nie do wiary.

Ranking najbogatszych rodzin w Polsce. Kulczykowie stracili pierwsze miejsce

"Wprost" już od sześciu lat przedstawia listę najbogatszych rodzin w Polsce. Do tej pory pierwsze miejsce należało do rodziny Kulczyków, a dokładniej do dzieci Jana Kulczyka - Dominiki i Sebastiana, które odziedziczyły po nim majątek. Grażynę Kulczyk także brano pod uwagę w rankingu. Kolekcjonerka sztuki oraz była żona Jana Kulczyka przez lata była uważana za najbogatszą Polkę. Przed rozwodem w takich zestawieniach występowała wspólnie z mężem, po podziale majątku jest uwzględniania w rankingu najbogatszych osób w Polsce samodzielnie. Łącznie majątek Dominiki, Sebastiana i Grażyny Kulczyków wyceniono na 16,6 mld złotych.

Kulczykowie po latach zostali jednak prześcignięci przez inną rodzinę. Na pierwszym miejscu rankingu uplasowali się Starakowie, czyli Jerzy Starak wraz z żoną Anną Woźniak-Starak, córką Julią i synem Patrykiem. Jerzy Starak jest właścicielem największej polskiej firmy farmaceutycznej Polpharma. Swój biznes zaczął rozkręcać jeszcze za czasów PRL-u. Oprócz tego jest właścicielem Herbapolu, producenta herbat, syropów i soków. Udziałami w firmie dzieli się ze swoją córką Julią Starak. Żona Jerzego Staraka jest właścicielką luksusowej restauracji Belvedere, która mieści się w warszawskich Łazienkach.

Z majątkiem wycenianym na 19,1 mld zł, czyli większym od Kulczyków o 2,5 mld zł, to oni są dzisiaj najbogatszą rodziną w Polsce

- donosi "Wprost".

Kto zajął trzecie miejsce na liście dziesięciu najbogatszych rodzin?

Na trzecim miejscu uplasowała się rodzina Juroszków, z majątkiem wynoszącym siedem mld zł. Zbigniew Juroszek stoi na czele Grupy Atal, największego dewelopera w Polsce. Jego syn Mateusz do niedawna był prezesem firmy bukmacherskiej STS. W zeszłym roku sprzedał spółkę. Na czwartym miejscu listy znalazł się Zygmunt Solorz z dziećmi: Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą. Ich majątek wyceniono na 6,6 mld zł. Pełne zestawienie możecie znaleźć tutaj.