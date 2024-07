Lato to dla wokalistów wyjątkowo wymagający czas. Pogoda sprzyja zabawie, więc ich grafiki wypełnione są po brzegi. Król disco polo Zenek Martyniuk także nie zamierza próżnować. Muzyk nie tylko ma w planach letnie koncertowanie, ale postanowił uraczyć swoich fanów nowym utworem. Tym razem połączył siły ze Sławomirem. Wspólna piosenka będzie hitem? Panowie zadbali o dodatkową atrakcję i w teledysku wystąpiły ich partnerki. Danuta Marytniuk i Kajra szaleją na plaży.

Zenek Martyniuk zaprosił żonę do teledysku. Danuta Martyniuk, jakiej nie znacie

Premiera klipu Zenka Martyniuka i Sławomira do utworu "Tańcz" zapowiedziana jest na 11 lipca. W materiale promocyjnym, który został udostępniony w serwisie YouTube, możemy podejrzeć fragment. Wokaliści wybrali się na plażę z gitarami. O zachodzie słońca dołączyły do nich partnerki. Danuta Martyniuk i Kajra w przewiewnych letnich sukienkach i z rozwianymi wiatrem włosami tańczą na plaży. Uwagę zwraca zwłaszcza fryzura Danuty, która postawiła na blond. Jej włosy są też sporo dłuższe i się kręcą. Wygląda na to, że Martniukowa mogła zainspirować się... Shakirą. Trzeba przyznać, że to zupełnie nowa odsłona ukochanej Zenka Martyniuka, którą przeważnie oglądaliśmy w starannie ułożonych włosach i dopasowanych strojach. Żona celebryty ostatnio przeszła ogromną przemianę. Nie tylko schudła prawie 20 kilogramów, ale zdecydowała się zadbać o swoją urodę w gabinecie medycyny estetycznej. Fani gwiazdorów disco polo już zacierają ręce na premierę klipu. "Ten duet i piosenka rozwali internet", "Czekałem na ten duet od lat", "Już czuje, że to będzie hit wakacji" - czytamy w komentarzach.

Zenek Martyniuk leci za ocean. Jego żona ma dość gwiazdorskiego trybu życia męża. "Jest zmęczona"

Zenek Martyniuk w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że nie ma potrzeby spędzać urlopu nad morzem, bo i tak będzie koncertował w tych rejonach i połączy przyjemne z pożytecznym. Król disco polo wybiera się do Kołobrzegu, Międzyzdrojów i Rewy. - W tamtych rejonach będę koncertował i jednocześnie wypoczywał. Połączę to sobie. Nie lubię gdzieś tak specjalnie wyjeżdżać na wakacje. Bo i po co mam jechać nad morze na wakacje, jak tam będę kilka dni podczas koncertów - podkreślił w rozmowie z "Faktem". Wokalista ma też już plany na jesień. W listopadzie wybiera się za ocean. Martyniuk podkreślił, że w podróży najprawdopodobniej nie będzie mu towarzyszyła żona. Jak się okazuje, jest już zmęczona ciągłymi wyjazdami i chce spędzić trochę czasu w domu. - Teraz głównie jest w domu na wakacjach. Nie wiem też, czy pojedzie ze mną w tym roku do Stanów. Ostatnio jak byłem, to była zmęczona tymi wszystkimi lotami i przelotami. To jeszcze zobaczymy - podsumował muzyk.