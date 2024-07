Polski show-biznes usłyszał o Joli Rutowicz w 2007 roku. To właśnie wtedy celebrytka dała się poznać jako jedna z uczestniczek czwartej edycji programu "Big Brother". Barwna osobowość Rutowicz, jej kolorowe stylizacje i mówienie wprost tego, co myśli, sprawiły, że wygrała reality show. Program stał się przepustką do jej medialnej kariery, która skończyła się tak szybko, jak się zaczęła.

Jola Rutowicz w "Big Brotherze" nie była sobą? Takim wyznaniem podzieliła się po latach

Znakiem rozpoznawczym Joli Rutowicz było zamiłowanie do koloru różowego, jednorożców i błyszczyka do ust, z którym się nie rozstawała. Postać infantylnej celebrytki mocno polaryzowała widzów, ale jednocześnie przyciągała ich przed ekrany. Rutowicz przez pewien czas tworzyła medialny związek z Jarosławem Jakimowiczem, a zaledwie rok po zakończenia "Big Brothera" para dostała swój własny program "J&J, czyli Jola i Jarek". Posypały się także propozycje od innych stacji, a Rutowicz wzięła udział w nieistniejącym już formacie "Gwiazdy tańczą na lodzie".

W 2012 roku Jola Rutowicz zaskoczyła media, wydając autobiograficzną książkę "Inna". To w niej wyznała, że na ekranie wcielała się w fikcyjną postać wykreowaną na potrzeby telewizji. Siedem lat później ukazała się z kolei książka Jakimowicza, który zdradził, że związek pary także nie był prawdziwy. "Widzowie chcieli wyrzucić Rutowicz. Producenci 'Big Brothera' zapytali mnie, czy mogą zrobić z nas parę. Zgodziłem się i potraktowałem to jako kolejną rolę do zagrania. Zrobiliśmy to i dzięki temu zabiegowi oboje doszliśmy do finału. Najfajniejszy w tym wszystkim był efekt kreacji: wszyscy w nas uwierzyli. To było niesamowite" -można przeczytać w książce "Życie jak film".

Tak dziś wygląda Jola Rutowicz. Trudno ją rozpoznać

Celebrytka ma obecnie 38 lat i trzeba przyznać, że przeszła niemałą metamorfozę. Czarne włosy z różowymi pasemkami to już przeszłość. Teraz Rutowicz jest blondynką! Fani zwrócili uwagę również na fakt, że Jola skorzystała z medycyny estetycznej i poprawiła sobie nos. W poście na Instagramie gwiazda "Big Brothera" przyznała, że "nie tylko nos", ale również inne części ciała. Jej najnowsze zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: Mieszkanie w willi z "Big Brothera" było marzeniem. Posiadłość za miliony to dziś ruina