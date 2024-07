Natasza Urbańska jest piosenkarką i tancerką, która prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie jej poczynania śledzi ponad 180 tys. obserwujących. Gwiazda chętnie relacjonuje im kulisy pracy, a także urywki z życia codziennego. Ostatnio artystka miała okazję zagościć na urodzinach polskiego miliardera Pawła Marchewki. To wydarzenia Natasza Urbańska również zrelacjonowała w sieci. Dodała fotografię w towarzystwie Nicole Scherzinger. Internauci pieją z zachwytu.

Natasza Urbańska zamieściła zdjęcie z Nicole Scherzinger. Obie zaszalały ze stylizacjami

Natasza Urbańska pojawiła się na urodzinach miliardera nie tylko w roli gościa, ale i artysty. Oprócz niej na scenie wystąpiła także m.in. Nicole Scherzinger. Obie piosenkarki postanowiły uwiecznić to wydarzenie, robiąc wspólne zdjęcie. Fotografię Natasza Urbańska zamieściła na swoim instagramowym profilu. Polska wokalistka na przyjęciu wystąpiła w krótkiej błyszczącej sukience. Kreacja miała głęboki dekolt, a także zmysłowe wycięcie odsłaniające nogę. Natomiast Nicole Scherzinger postawiła na czarną kreację pokrytą koronką z licznymi prześwitami. Opisywany kadr możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Natasza Urbańska na zdjęciu z Nicole Scherzinger. Internauci zachyceni. "Bijesz ją na głowę"

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiła się lawina komentarzy. Większość z internautów nie kryła zachwytu. Ponadto wielu z nich stwierdziło, że Natasza Urbańska na tle amerykańskiej gwiazdy wypada o wiele lepiej. W kierunku piosenkarki posypały się same komplementy. "Nicole zawsze wydawała się piękna, ale ty bijesz ją na głowę" - napisała jedna z internautek. "Nigdy nie sądziłam, że to powiem, ale przyćmiłaś Nicole swoją urodą. Nie wiem, co się tutaj stało, ale wyglądasz zjawiskowo" - dodała kolejna. "Myślałam, że Nicole super wygląda na swój wiek. Sprawdziłam, że jesteście równolatkami... ale pani wygląda o wiele lepiej" - stwierdziła następna. A wy co o tym sądzicie?