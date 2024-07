Pogrzeb Jerzego Stuhra. Znane są data i miejsce

W mediach pojawiła się niezwykle smutna informacja. We wtorek 9 lipca fani dowiedzieli się, że Jerzy Stuhr nie żyje. Wiadomość została potwierdzona przez Macieja Stuhra. Wybitny aktor przez długi czas chorował. W wywiadach bez wahania poruszał temat śmierci. "Tak. Wiedziałem, że wszystko za chwilę może się skończyć. Z drugiej strony wierzyłem, że jeszcze jestem w stanie to przewalczyć. Nie wiem, czy w tej chwili, jakby coś mnie dopadło, czy miałbym siłę na walkę" - mówił Stuhr w rozmowie w programie "Rozmowy NieWygodne". Wiemy, kiedy odbędzie się pogrzeb aktora.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maciej Stuhr mówił o ojcu. Wymienił, czego go nauczył

Pogrzeb Jerzego Stuhra. To tu zostanie pochowany

Bliscy po raz ostatni pożegnają Jerzego Stuhra w środę 17 lipca o godz. 14.00. Jak informuje Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, aktor zostanie pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Przypomnijmy, że w jednym z wywiadów artysta zastanawiał się, gdzie odbędzie się jego pogrzeb. Wskazywał wówczas m.in. na grób rodzinny na Cmentarzu Rakowickim. Jak twierdził, będzie miał tam "dobre sąsiedztwo". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Jerzego Stuhra pożegnały znane gwiazdy

Jerzy Stuhr został pożegnany przez wielu fanów. Aktor miał 77 lat. Z jego odejściem nie mogą sobie poradzić również znane gwiazdy, które miały okazję współpracować z mężczyzną. W sieci pojawiło się mnóstwo postów zadedykowanych Stuhrowi. Matylda Damięcka stworzyła specjalną grafikę, aby uhonorować dorobek artystyczny aktora. Możecie zobaczyć ją TUTAJ. Monika Richardson poświęciła aktorowi długi post. Opisała swoje doświadczenia z pracą ze Stuhrem. "Wspaniały człowiek, inteligentny, czarujący, dowcipny, ale też dobry. Miał nienaganne maniery, był niezwykle, po krakowsku skrupulatny i rzetelny. Cudownie się go słuchało, uwielbiałam z nim rozmawiać, miałam też zaszczyt obserwować go na planie „Rewizora" realizowanego dla Teatru Telewizji. Nigdy nie usłyszałam z jego ust niegrzecznego komentarza, nigdy nie pozwalał sobie, żeby być wobec kogokolwiek lekceważący. Usłyszałam za to wiele słów krytyki pod jego adresem" - napisała Richardson, dodając, że w obecnych czasach ludzie bardzo szybko potrafią oceniać, nie widząc własnych błędów. Kilka miłych słów w mediach społecznościowych napisał również Cezary Pazura. Opublikował zdjęcie aktora na profilu na Instagramie. Dodał wymowny opis. "Żegnaj kochany mistrzu, profesorze, niezapomniany komisarzu Rybo! Będzie mi ciebie bardzo brakowało. Dziękuję za każdy dzień na planie z tobą. Za każdą uwagę, dygresję, dykteryjkę. Trzymam cię głęboko w swoim sercu" - wyznał Pazura. Wielu artystów napisało swoje przemyślenia, żegnając legendarnego aktora.

Więcej kadrów z Jerzym Stuhrem znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wzruszające posty gwiazd dla Jerzego Stuhra. "W naszych sercach na zawsze"

Karolina Gorczyca również skierowała słowa w stronę Jerzego Stuhra. Nazwała go swoim "Ojcem Chrzestnym", podkreślając, że czuje, że odszedł ktoś bliski. Dodała, że aktor był dla niej bardzo ważny przez długi czas. Słów nie szczędziła również Monika Olejnik. Dziennikarka wyraziła kondolencję w stronę bliskich Stuhra. "Jerzy kochany…żegnaj. Na ulicach w Polsce, w Italii, w teatrze, w kinie, 'na ulicach cichosza na chodnikach cichosza'. Nigdy nie zapomnę owacji po spektaklu 'Geniusz', jeszcze niedawno. W naszych sercach na zawsze" - wyznała we wzruszających słowach Olejnik. ZOBACZ TEŻ: Matylda Damięcka żegna Jerzego Stuhra. Taką grafikę stworzyła. "Skończyła się historia"