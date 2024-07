Marcelina Zawadzka chętnie dzieli się codziennością w sieci, więc nie dziwi, że chwali się ciążowymi krągłościami. Ostatnie zdjęcie, które opublikowała, wzbudziło u jej fanów niepokój. Modelka postanowiła wyjaśnić, co się faktycznie wydarzyło i uspokoiła tym obserwatorów.

Marcelina Zawadzka zaniepokoiła fanów. Szybko rozwiała wątpliwości

Modelka nie może narzekać na brak popularności. Na Instagramie zaraz przekroczy barierę 700 tysięcy obserwujących. Zawadzka od czterech lat jest w związku z Maxem Gloecknerem. W 2023 roku przyjęła oświadczyny i wspólnie oczekują na narodziny pociechy. To właśnie w Dzień Matki prezenterka wyjawiła, że jest w ciąży. Współprowadząca "Farmy" pochwaliła się wakacyjnym wypoczynkiem, ale nie spodziewała się, że tym samym zaniepokoi fanów.

"W ten weekend zaszyliśmy się w naszym ukochanym lesie. Śniadanie na ogrodzie, chodzenie po lesie (naokoło jeziora, więc ponad dwie godziny będzie). Czytanie książki (już o porodach), drzemka po jedzeniu, totalny chill, tak marzy mi się częściej spędzać czas" - napisała na InstaStories. Baczni obserwatorzy od razu zwrócili uwagę na jej brzuch, na którym naklejone były plastry. To wzbudziło spore zainteresowanie. Na szczęście nie jest to absolutnie nic groźnego. Tzw. tejpy, czyli plastry do kinesiotapingu, które mogą ukoić ból i działać przeciwobrzękowo. Zawadzka odniosła się do wiadomości, wyjaśniając sprawę.

A to tejpy, które założyła mi moja fizjoterapeutka (wiedziała, że będę teraz dużo chodzić i powiedziała, że pomoże, więc noszę). (...) U mnie było to tak, że po prostu bolała mnie miednica, spojenie łonowe. Trochę nie wiedziałam, co to jest, co dokładnie boli

- wyjaśniła celebrytka. Zdjęcie, które zaniepokoiło fanów celebrytki, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marcelina Zawadzka wyjawiła płeć dziecka

Gwiazda zdecydowała się na organizację baby shower. Na imprezie nie zabrakło znanych koleżanek m.in. Julii "Maffashion" Kuczyńskiej oraz Karoliny Gilon. Modelka postawiła na jasną sukienkę, która świetnie podkreślała jej ciążowe krągłości. Wszyscy świetnie bawili się na łonie natury. Goście mogli liczyć na słodki poczęstunek. Nie zabrakło oczywiście momentu ujawniania płci dziecka. Okazało się, że była Miss Polonia i jej narzeczony spodziewają się syna.