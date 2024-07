W pierwszy weekend lipca w show-biznesie zawrzało, a wszystko przez fakt, że na Lazurowym Wybrzeżu pojawiła się masa polskich celebrytów. Gwiazdy świętowały 51. urodziny miliardera Pawła Marchewki w luksusowej willi. Kim jest żona jednego z najbogatszych Polaków? Aleksandra Marchewka na co dzień stroni od blasku fleszy i pracuje w firmie męża.

Kim jest Aleksandra Marchewka? Na co dzień pracuje w imperium męża

Biznesmen jest właścicielem firmy Techland, która wyprodukowała tak kultowe gry komputerowe jak: "Dying Light", "Dead Island"," oraz "Call of Juarez". To pozycje znane zarówno w Polsce, jak i na całym świecie! Majątek Marchewki w 2019 roku "Forbes" wycenił na trzy i pół miliarda złotych. Dotychczas biznesmen nie był aktywny medialnie i raczej unikał show-biznesu. Zmieniło się to po urodzinach, które zorganizował, a w sieci zawrzało. Na wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć ukochanej miliardera.

Aleksandra Marchewka również rzadko bryluje na salonach, choć jakiś czas temu pojawiła się na pokazie mody w Warszawie, gdzie pozowała ze znanymi koleżankami m.in. Joanną Przetakiewicz oraz Małgorzatą Rozenek-Majdan. Kobieta ma prywatne konto w mediach społecznościowych, więc jak widać - na razie nie planuje kariery jako influencerka. Z wykształcenia Marchewka jest prawniczką, a studia ukończyła w 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Na co dzień nie pracuje w zawodzie. Obecnie jest zatrudniona w firmie męża, jak możemy wyczytać na portalu Linkedin, jako Acting Chief HR Officer oraz Executive Board Member.

Celebryci balowali na urodzinach miliardera

Paweł Marchewka zdecydował, by wysłać po gwiazdy prywatny samolot. Na miejscu w willi należącej niegdyś do projektanta Pierre'a Cardina pojawiło się wiele znaczących postaci polskiego show-biznesu. Wynajęcie takiego obiektu to koszt 130 tysięcy złotych tygodniowo. Wśród nich nie zabrakło oczywiście Małgorzaty Rozenek-Majdan, Roberta i Anny Lewandowskich czy Agnieszki Woźniak-Starak. Wszyscy mogli liczyć na wykwintną zabawę, która trwała cały weekend. Jak podał portal Pudelek, goście mieli możliwość skorzystania z usług makijażystów oraz fryzjerów. Wydarzenie uświetnił występ Black Eyed Peas oraz Nicole Scherzinger. Zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.