Partnerkę Artura Szpilki śledzi na Instagramie ponad 300 tys. osób. Sportsmenka i influencerka pokazuje kulisy ze swojego życia zawodowego i prywatnego, w którym główną rolę odgrywa wspomniany pięściarz. Ostatnio zakochani zamieścili wspólne zdjęcie. Mmożemy podziwiać Wybrańczyk w nowym wydaniu. Jesteście ciekawi, co się zmieniło?

REKLAMA

Zobacz wideo Wybrańczyk tańczy w kostiumie. Co za tatuaże

Ukochana Szpilki zaszalała z fryzurą. Zmiana na plus?

Jeden z najnowszych kadrów na profilu Kamili Wybrańczyk ukazuje ją i jej partnera w czasie wolnym. Uśmiechnięci zapozowali do zdjęcia. Influencerka pokazała się wówczas w brązowych włosach z grzywką, co zaskoczyło jej fanów, którzy nie spodziewali się takiej zmiany w wyglądzie. Z początku mieli problem z rozpoznaniem kobiety. "Ale pięknie wyglądasz w tej fryzurce", "Nie poznałem w pierwszej sekundzie", "Z grzywą idealnie! Kolor włosów też świetny!" - czytamy w komentarzach. O miłe słowo pokusiła się także Blanka Lipińska.

Ślicznie ci w tych włosach

- napisała. Zdjęcie przedstawiające "nową" wersję Kamili Wybrańczyk znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Kilka dni później influencerka zamieściła na Instagramie wideo z salonu z eleganckimi sukniami, gdzie można zauważyć, że miała czarne włosy. Ciekawe, czy w przyszłości przekona się do grzywki i jaśniejszego koloru.

Kamila Wybrańczyk, Artur Szpilka https://www.instagram.com/kamiszkolandia/

Partnerka Szpilki przed związkiem z nim nie miała szczęścia w miłości. "Kiedy już miałam nóż na gardle..."

O kulisach dawnej relacji Wybrańczyk dowiedzieliśmy się z podcastu Żurnalisty. Doświadczyła przemocy w związku, o której dziś otwarcie mówi. - Kiedyś się tego wstydziłam, że ktoś mnie bił, dziś się tego nie wstydzę - wyznała. Były partner namawiał Wybrańczyk do sięgania po używki. Na tym jego wady się nie kończyły. Doszło do sytuacji, kiedy influencerka musiała prosić o pomoc Artura Szpilkę. - Kiedy już miałam nóż na gardle, dosłownie, i poznałam Artura, to nie zapomnę tego, jak czekał z tasakiem na dole pod blokiem (dzisiaj się z tego śmieję, wtedy mi nie było do śmiechu) i dzwonił do niego, że jak mnie nie puści, to on tam wjeżdża. I tak poznałam Artura. Tak naprawdę to mogę powiedzieć, że mi uratował życie - dodała.