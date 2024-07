Pixie Curtis dała się poznać jako jedna z najmłodszych milionerek. Choć ma dopiero 12 lat, już dorobiła się fortuny. Dziewczynka pochodzi z Australii. Już w wieku dziesięciu lat założyła dwa przedsiębiorstwa. "Mamy taki rodzinny żart, że ja będę zasuwała, aż skończę 100 lat, a Pixie może przejść na emeryturę w wieku 15 lat. I to jako multimilionerka. Nie mam wątpliwości, która z nas jest mądrzejsza" - mówiła mama Australijki w rozmowie z Insiderem. Jak się okazało, jest to prawda. Pixie przechodzi na emeryturę... trzy lata wcześniej!

12-latka przechodzi na emeryturę? Tak wyglądają jej zarobki

12-letnia Pixie Curtis od zawsze miała smykałkę do interesów. Dziewczynka dorobiła się fortuny zakładając dwie firmy. Australijka ma markę Pixie's Bows, w której można zakupić specjalne kokardy do włosów, sygnowane jej imieniem. Jest również założycielką Pixie Toy Store, czyli sieć sklepów z zabawkami. 12-latka jest twarzą obu marek. Jej mama pełni rolę jej managerki. Nie da się ukryć, że Pixie zarobiła pokaźną sumę. W 2023 roku zgarniała średnio 130 tysięcy dolarów na miesiąc. Curtis utrzymuje kontakt z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Na profilu na Instagramie śledzi ją ponad 180 tys. obserwujących. Ostatnio Pixie poinformowała o przejściu na "emeryturę". Dzięki uzyskaniu płynności finansowej, dziewczynka chce teraz skupić się na edukacji. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć Pixie Curtis zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Pixie Curtis zarobiła fortunę. Co na to jej rodzice?

Mama Pixie aktywnie pomaga córce w rozwijaniu biznesu. Z uwagi na młody wiek dziewczynki, to rodzice wspierają ją, szczególnie w załatwianiu formalności. Mama Australijki prowadzi również jej konta w mediach społecznościowych. Ponadto nie ukrywa, że jest dumna z osiągnięć swojej córki. "Najbardziej ekscytującą rzeczą jest dla mnie jej duch przedsiębiorczości, który ma w tak młodym wieku. Osobiście nigdy tego nie miałam, mimo że rodzice wpajali mi do głowy, że muszę odnieść sukces - podkreśliła mama Pixie Curtis w rozmowie z Insiderem. ZOBACZ TEŻ: Jest najmłodszą bizneswoman z tak dużym sukcesem. 11-latka ma własny sklep