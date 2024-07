Norbi bez wątpienia zgromadził wokół siebie rzeszę fanów. Wokalista, który zasłynął m.in. za sprawą hitu "Kobiety są gorące" przez jakiś czas występował także w roli prezentera w Telewizji Polskiej. Początkowo pełnił funkcję gospodarza "Jaka to melodia?", a później mogliśmy go oglądać w "Kole fortuny". Co prawda celebryta stracił posadę w teleturnieju, ale nadal pozostaje aktywny zawodowo. Chętnie udziela też różnorodnych wywiadów czy wypowiedzi publicznych. W ostatniej z nich podzielił się szokującymi szczegółami dotyczącymi życia prywatnego.

Norbi zaskoczył wyznaniem. Przyznał się do zdrady. I to niejednej

Niedawno Norbi zagościł w popularnym podcaście u Żurnalisty. Panowie rozmawiali na różnorodne tematy. W pewnym momencie wyszło na jaw, że Norbi niejednokrotnie nie dochowywał wierności i zdarzało mu się zdradzać swoje partnerki. - Wiesz, jak było z pierwszą zdradą tuż przed karierą? Byłem jeszcze Norbertem Dudziukiem. Jak zdradziłem ją z koleżanką, to przyszedłem do domu i wiesz, co zrobiłem? Poszedłem pod prysznic, bo wydawało mi się, że ja to zmyję z siebie - wspominał. Jak się okazuje, nie był to jego jedyny skok w bok. Później także zdradzał swoje partnerki. - Ten pierwszy raz tylko musisz przejść. Poszło, jak z bicza strzelił. Teraz mam pytanie do siebie i do wszystkich. Jak to jest, że teraz ja swojej żony nie zdradziłem? To chodzi tylko o lata? Wtedy myślałem, że to jest zabawa, to jest show-biznes - opowiadał.

Norbi odnalazł szczęście u boku projektantki mody. "Zmieniłem się"

W dalszej części rozmowy Norbi wyznał, że zdrady wynikały z jego ówczesnego stylu życia, w którym były imprezy i używki. Całe szczęście ten burzliwy okres artysta ma już za sobą. Norbi radykalnie zmienił podejście do życia, gdy poznał projektantkę mody Marzenę Chełmińską. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2016 roku i od tamtej pory tworzy zgrany i szczęśliwy duet. Norbi niejednokrotnie podkreślał, że to dzięki ukochanej dowiedział się, czym jest bezwarunkowa miłość i chęć do wspólnego życia. "W wieku czterdziestu trzech lat poznałem kobietę swego życia i dopiero przy Marzenie dowiedziałem się, o co chodzi w małżeństwie. To nie te czasy, kiedy fanki uganiały się za mną, a ja latałem po bibach i dyskotekach. Zmieniłem się" - wyznał na łamach magazynu "Viva!". ZOBACZ TEŻ: Norbi ocenia nowych prowadzących "Koła fortuny". "Czy byliśmy tacy ciency, że nas posunęli?" [PLOTEK EXCLUSIVE].

