W mediach pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje Tadeusz Woźniak. Mężczyzna był znanym kompozytorem i wokalistem. Szczegółną popularność przyniósł mu przebuj "Zegarmistrz Światła". Informacja o odejściu artysty została przekazana przez Bibliotekę Narodową. Później, w rozmowie z Onetem, wiadomość potwierdził Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej.

Nie żyje Tadeusz Woźniak. "Jakim był muzykiem i wykonawcą - nie musimy przypominać wielbicielom jego twórczości"

Tadeusz Woźniak zrobił ogromną karierę w polskiej branży muzycznej. W 1972 roku otrzymał nagrodę na festiwalu w Opolu za utwór "Zegarmistrz Światła". Artysta przez długi czas był związany z Biblioteką Narodową. W 2021 roku przekazał instytucji rękopis swojej najpopularniejszej piosenki. Woźniak był związany nie tylko z muzyką, ale równiez teatrem. Komponował utowry do między innymi "Odprawy posłów greckich" czy "Wesela". Dzisiaj nadeszła do nas wielce smutna wiadomość - odszedł nasz "Zegramistrz Światła". Jakim był muzykiem i wykonawcą - nie musimy przypominać wielbicielom jego twórczości. Jak dobrym był człowiekiem – wie każdy, kto miał okazję go znać. On sam wsparcia nigdy nie potrzebował, ale na jego wsparcie zawsze mogliśmy w fundacji liczyć" - napisała na Facebooku Polska Fundacja Muzyczna. Więcej zdjęć Tadeusza Woźniaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tadeusz Woźniak nie żyje. Został pożegnany przez przyjaciół i fanów

Śmierć Tadeusza Woźniaka wstrząsnęła fanami i przyjaciółmi. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo postów na ten temat. Wierni słuchacze żegnali swojego idola. Pojawiły się również prywatne wpisy. "Tadziu kochany, jest mi potwornie przykro… to był wielki zaszczyt, że mogłem cię znać i z tobą pracować… Byłeś wielkim artystą i dobrym człowiekiem. Dużo się od ciebie nauczyłem. Jeszcze kilka dni temu rozmawialiśmy a dziś płaczę i dziękuję za wszystko" - napisał w sieci Piotr Kajetan Matczuk. "Niezwykle przykra wiadomość", "Wielki żal...", "Żegnaj drogi Tadeuszu" - pisali fani.