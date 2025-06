Roman Giertych jest z żoną od ponad 30 lat. Niewiele osób wie, czym zajmuje się Barbara

Roman Giertych to znany prawnik, adwokat i polityk, który w przeszłości pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie jest posłem w szeregach Koalicji Obywatelskiej. Polityk nie ukrywa tego, że od lat jest szczęśliwie zakochany w młodszej o siedem lat żonie Barbarze. Poznali się w grudniu 1993 roku na zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej. Ukochana polityka była wówczas nastolatką. - Pamiętałem, że jest Barbary, więc jak ją poznałem, to mówię "wszystkiego najlepszego na imieniny" i od razu miałem plusa - wspomniał Roman Giertych w programie "Dzień dobry TVN". Domyślacie się, czym może zajmować się żona polityka?

Barbara Giertych ukończyła prawo. Tak opowiadała o pracy z mężem. "Nie odczuwamy specjalnych trudności"

Roman i Barbara Giertychowie doczekali się czworga dzieci: Marii, Karoliny, Leona i Alicji. Co ciekawe, polityk i jego żona działają w tej samej branży. Barbara Giertych jest absolwentką prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa świeckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską i zaczęła pracować w kancelarii adwokackiej męża.

Bardzo dobrze nam się z Romkiem razem pracuje i nie odczuwamy specjalnych trudności z tego tytułu. On kieruje firmą, ale ze względu na olbrzymią liczbę prowadzonych spraw potrzebuje coraz większego zdania się na innych. A do mnie ma, co oczywiste, największe zaufanie

- wspominała Barbara Giertych w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Trzeba przyznać, że żona polityka zachwyca urodą. Sami się o tym przekonajcie, zaglądając do galerii.

Roman Giertych jako ojciec. Odciążał żonę w nocnym wstawaniu

Roman i Barbara Giertychowie od lat godzili pracę z wychowaniem dzieci. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" polityk opowiedział o tym, jak dzielili się obowiązkami. To Roman Giertych wstawał do dzieci w nocy. "Moim zdaniem jest to argument dla kobiet bardzo istotny. To może wysiłek nieporównywalny z ciążą, ale żona ma świadomość, że takie wstawanie nie jest łatwe" - wspominał.