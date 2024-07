Katarzyna Warnke dała się poznać jako utalentowana aktorka. Wystąpiła w takich produkcjach, jak "Botoks", "Kobiety mafii" czy "Pętla". Swoją charyzmą gwiazda zyskała dużą rozpoznawalność. O Warnke zrobiło się głośno również ze względu na małżeństwo. Aktorka była związana z Piotrem Stramowskim. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Ostatnio Warnke poruszyła inną kwestią związaną z życiem prywatnym. Opowiedziała o tym, jak wygląda jej dieta.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke nie ukrywa tego o byłych partnerach. "Współczuję ich dzieciom"

Katarzyna Warnke zdradziła sekret swojej diety. Spodziewaliście się tego?

Katarzyna Warnke może pochwalić się szczupłą sylwetką. Za jej figurą kryje się jednak odpowiednia dieta. Jakiś czas temu gwiazda opowiedziała o tym, jakie produkty spożywa na co dzień, w rozmowie z "Faktem". Przede wszystkim zrezygnowała z jednej rzeczy. "Jestem wybredna, jeśli chodzi o jedzenie. Przede wszystkim wystrzegam się cukru. On czyni nam najwięcej zła" - podkreśliła aktorka. Dodała również, że każdy musi dostosować dietę do własnych potrzeb i kierować się swoim zdrowiem.

Katarzyna Warnke często je warzywa, nasiona, orzechy oraz kasze. Z reguły unika mięsa. Jest jednak pewna rzecz, z której niełatwo jej zrezygnować. "Kocham nabiał, co podobno nie jest najlepsze. To jest skandal, ja wiem. Ale podobno łączony z oliwą jest ok" - dodała jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem. Więcej zdjęć Katarzyny Warnke możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Warnke wyznała, jak wpłynęło na nią rozstanie. Nie chce tego ukrywać

Tuż po rozstaniu, Katarzyna Warnke unikała wypowiadania się na temat byłego męża. Celebrytka zachowała prywatne szczegóły dla siebie. Wiedziała, że poruszanie delikatnego tematu może źle wpłynąć na jej dziecko. Pomimo tego, aktorka nigdy nie ukrywała, że rozwód był dla niej wyjątkowo trudny. "Na pewno rozstanie mnie zmieniło, rozwód, ponowne stanięcie na własnych nogach bez wsparcia. Myślę, że zmienia się też mój profil zawodowy przez to, że piszę i reżyseruję. Chyba bardziej stawiam na bycie twórczynią niż tylko aktorstwo. Chciałabym, żeby kiedyś to wszystko wydało się zbalansowane" - zdradziła w rozmowie z Pudelkiem. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Warnke w bolesnym wyznaniu. Przez to straciła przyjaciół. "Widziałam to w ich oczach"