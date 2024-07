Małgorzata Tomaszewska od dłuższego czasu wzbudza spore emocje. Wszystko zaczęło się od jej zwolnienia z "Pytanie na śniadanie", kiedy była już w widocznej ciąży. Fani czekali na wiadomość, że drugie dziecko prezenterki jest już na świecie. Laura urodziła się pod koniec lutego, ale nie ukróciło to ciekawości obserwatorów. Ponownie zainteresowali się bowiem partnerem Tomaszewskiej, którego celebrytka nie pokazuje. Teraz wyjawiła kolejne informacje o ukochanym.

Małgorzata Tomaszewska zdradziła szczegół o swoim partnerze

Dziennikarka postanowiła, że nie pokazywać swojego partnera. Wielu podejrzewało, że ojcem Laury jest dobry kolega Tomaszewskiej, Aleksander Sikora, ale oboje wielokrotnie zaprzeczali tym plotkom. Prezenterka chętnie dzieli się zdjęciami z córką, choć nie ujawnia jej wizerunku. Fani zwrócili uwagę na to, że Laura ma bardzo bujną, czarną czuprynę. Stwierdzili także, że włosy córka musiała odziedziczyć po tacie - Tomaszewska jest przecież blondynką.

"Ostatnio (...) odwiedziła [Tomaszewska - przyp. red.] znaną wśród gwiazd restaurację ze słonecznym ogródkiem. Była gwiazda TVP poszła z głębokim wózkiem, w którym spała sobie mała Laura. Gdy dziewczynka się przebudziła, Tomaszewska od razu wzięła niemowlę na kolana - dzięki temu wiemy mniej więcej, jak wygląda. To najwyraźniej skóra zdjęta z taty! Mała Laura ma całkiem bujną, ciemną czuprynę. To naprawdę rzadkie, by kilkumiesięczne dziecko miało tak ciemne i długie włosy. Coś nam się wydaje, że sporą rolę odegrały tu geny ojca" - przekazał ShowNews.pl. Rewelacje dotyczące fryzury córki postanowiła skomentować Tomaszewska. Przy okazji wyjawiła pewną informację o ukochanym.

I tata i ja mieliśmy takie w dzieciństwie. Więc po kim - jeszcze trudno powiedzieć

- stwierdziła dziennikarka na Instagramie. To kolejna informacja o partnerze prezenterki. Od jakiegoś czasu wiadomo również, że ma na imię Robert - dzięki personalizowanej koszulce na dzień ojca. Zdjęcia Tomaszewskiej z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jak Małgorzata Tomaszewska dba o swoje włosy? Wyjawiła sekret

Włosy są obecnie stałym elementem komentowanym na Instagramie Tomaszewskiej - choć bynajmniej nie chodzi o fryzurę gwiazdy, a jej córki. Fani za każdym razem zachwycają się bujną czupryną Laury: "Śliczna córcia, a jakie piękne włosy", "Córeczka ma tak piękne włoski" - twierdzili w komentarzach. Przy okazji ostatniego postu zwrócili jednak uwagę na fryzurę dziennikarki, podkreślając, że ma "idealne włosy". Jedna z obserwatorek zapytał o to, jak celebrytka uzyskała taki efekt. "Nie farbuję, to chyba dlatego" - odpowiedziała w komentarzu.