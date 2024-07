Małgorzata Foremniak, choć ma w swoim aktorskim portfolio mnóstwo pozycji, ogromną sympatię Polaków zyskała dzięki roli doktor Zosi Stankiewicz-Burskiej w serialu "Na dobre i na złe". To on przyniósł jej popularność i status gwiazdy. Aktorka często pojawiała się na salonach i wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów. Dziś jednak od salonowego życia Warszawy zdecydowanie bardziej woli przebywanie na łonie natury.

Małgorzata Foremniak odpoczywa na trawie. Fani dostrzegli jej metamorfozę

I to właśnie w takiej formie najczęściej mogą zobaczyć ją fani. Aktorka chętnie dzieli się kadrami z takich momentów w swoich mediach społecznościowych. Foremniak niedawno ponownie zamieściła zdjęcie, na którym widać ją stojącą boso na trawie, ubraną w zwykły t-shirt i krótkie spodenki, bez makijażu - uśmiechniętą i ewidentnie szczęśliwą. To, co szczególnie przykuło uwagę internautów, to metamorfoza aktorki - a mowa tutaj przede wszystkim o jej fryzurze. Bardzo jasne, długie i rozchełstane niczym biała koszula hiszpańskiego Alvaro włosy na wietrze to niecodzienny widok. Wszyscy przyzwyczajeni są raczej do innego wizerunku gwiazdy "Na dobre i na złe" - krótkich, ulizanych do tyłu włosów, odsłaniających szlachetne rysy Foremniak. Nie ma się więc co dziwić, że pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Fryzura à la Kryszak. Pozdrawiam bardzo serdecznie"; "Boso po trawie, wiatr we włosach... tak powstaje szczęście"; "Pani Małgosiu, szalona"; "Super pani wygląda"; "Pięknie pani wygląda" - pisali w komentarzach. Sama zainteresowana z kolei podpisała zdjęcie w ten sposób:

Wolność przychodzi z czasem.

Małgorzata Foremniak ma 57 lat i zachwyca młodym wyglądem oraz figurą. "Używam najprostszych kosmetyków"

Wiele osób zachwyca się wyglądem Małgorzaty Foremniak ze względu na naturalność. Aktorka raczej nie inwestuje w zabiegi medycyny estetycznej. Okazuje się, że sekretem jej młodego wyglądu jest również naturalność w doborze kosmetyków. "Używam najprostszych kosmetyków. Był czas, że w ogóle z nich zrezygnowałam na rzecz organicznych olejów. Zostawiłam tylko delikatny krem nawilżający pod makijaż" - mówiła w wywiadzie dla "InStyle". Jej sekretnym składnikiem z kolei jest ocet jabłkowy. "Robię peeling całego ciała z solą i od czasu do czasu wcieram w skórę, łącznie z twarzą, rozcieńczony ocet jabłkowy. Działa rewelacyjnie, kosmetycznie i leczniczo. Również go piję, z wodą i miodem. To jest mój power drink" - dodała w wywiadzie.