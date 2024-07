Agata Rubik na co dzień relacjonuje życie rodzinne w mediach społecznościowych. Kilka miesięcy temu małżonkowie zdecydowali się na przeprowadzkę za ocean, gdzie jak cały czas podkreślają, czują się świetnie. Niedawno zdecydowali się nawet na zakup nieruchomości. Jeden z obserwatorów postanowił zwrócić uwagę na starszą z córek Rubików. Poszło o jej ubiór. Celebrytka miała jasną odpowiedź na zarzuty.

Obserwator zwraca uwagę na ubiór córki Rubików. Agata z jasnym przesłaniem

Agata Rubik działa w sieci od dawna, a od kilku miesięcy na bieżąco informuje o tym, jak rodzinie żyje się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej mówiąc w Miami. Influencerka chętnie dzieli się codziennością z ponad 220 tysiącami użytkowników, którzy śledzą jej poczynania na Instagramie. Celebrytka postanowiła zorganizować dla fanów akcję "Pytania i odpowiedzi", która co jakiś czas pojawia się na jej profilu. Tym razem jeden z obserwatorów postanowił zwrócić uwagę na starszą z córek Rubików - Helenę, która niedawno skończyła 15 lat. Chodziło o stylizacje nastolatki, które według fana nie są odpowiednie. "Dlaczego Hela w tak młodym wieku nosi tak wydekoltowane bluzki/sukienki?" - zapytał użytkownik. Agata Rubik nie miała cienia wątpliwości, jak odpowiedzieć na te słowa.

Hela ubiera się tak, jak lubi. A ja nie widzę w tym nic niestosownego

- stwierdziła celebrytka. Zdjęcie mamy z córką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Rubik w mocnych słowach o Zofii Zborowskiej

Celebrytki chętnie dodawały wspólne zdjęcia, ale w pewnym momencie doszło do ochłodzenia ich stosunków. Zborowska w 2022 roku stwierdziła na InstaStories: "Agata nigdy nie była moją przyjaciółką. I nigdy nie będzie". Ostatnio ktoś zapytał żonę kompozytora właśnie o dawną znajomą. "Co z przyjaciółkami z Polski? Nie szkoda pani przyjaźni z Zosią?" - pytała fanka. "Wszystkie moje przyjaciółki z Polski mają się dobrze i cieszymy się na nasze spotkanie, które już lada chwila. Co do reszty tego pytania - dajcie sobie już spokój" - odpowiedziała bezpardonowo na InstaStories Rubik.