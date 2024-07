Agnieszka Włodarczyk od 2020 roku spotyka się z Robertem Karasiem. W 2023 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. 7 lipca 2021 roku na świat przyszedł syn pary, Milan. Chłopiec właśnie skończył trzy lata. Jego rodzice regularnie wrzucają posty do mediów społecznościowych. Nic więc dziwnego, że podzielili się kadrami z urodzin syna. Pokazali, jak Milan spędził swój wyjątkowy dzień.

Syn Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia świętował trzecie urodziny. Nie zabrakło życzeń

Na profilu Agnieszki Włodarczyk pojawił się uroczy post. Wraz z Robertem Karasiem aktorka świętowała trzecie urodziny syna. Tego dnia Milan spędził czas ze swoimi rodzicami. Wszyscy założyli imprezowe czapki, które widać na udostępnionych zdjęciach. Trzylatek mógł liczyć również na tort, który był inspirowany filmem animowanym "Auta". Chłopiec uśmiechał się od ucha do ucha. W komentarzach pojawił się liczne życzenia urodzinowe. "Wszystkiego najlepszego dla Milana od całej naszej rodziny. Henio przybija piątkę" - napisała Małgorzata Rozenek. "Wszystkiego najlepszego dla Milana, przesyłamy życzenia od całej rodziny, w szczególności od Henia" - dopisał również Radosław Majdan. "Wszystkiego najlepszego Milanku, rośnij zdrowo i wesoło", "Samych pięknych chwil dla Milanka" - dodali również internauci. Zdjęcia Milana z urodzin wraz ze sławnymi rodzicami zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Afera o pokój syna Włodarczyk i Karasia. Obserwatorka skomentowała sypialnię Milana

Agnieszka Włodarczyk jakiś czas temu zaprezentowała fanom pokój swojego syna. Jest to minimalistyczne i nowoczesne wnętrze. Opisała również reakcję Milana, gdy zobaczył wykończone pomieszczenie. "To jest najlepszy przykład na to, że nawet z najmniejszego pokoju można wyczarować pokój marzeń. Wystarczy wstawić bajkowe łóżeczko, jakieś subtelne małe dodatki, a klimat wnętrza zmienia się nie do poznania. Milan absolutnie zwariował, kiedy je zobaczył. Rzucił się na łóżko, uśmiechnięty od ucha do ucha i ciężko było go z niego wyciągnąć" - napisała w poście. Niektórzy internauci nie byli zachwyceni. Jedna z obserwatorek zwróciła uwagę Włodarczyk dotyczącą metrażu. "Proszę mi wierzyć na słowo, to nie jest mały pokoik" - napisała jedna z obserwatorek. Aktorka od razu odpowiedziała. "Serio, nie ma tam ukrytych metrów" - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Włodarczyk trafiła do szpitala. Karaś zabrał głos i ujawnia, co z jej zdrowiem. "Smutno bez niej"