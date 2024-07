Playboys to zespół wykonujący muzykę disco polo, który został założony w 2013 roku przez wokalistę Jakuba Urbańskiego. Oprócz lidera w skład grupy wchodzą: Przemysław Kordziński oraz Jakub Kusiński. Zespół ma na koncie liczne przeboje. Nagrali hity, takie jak: "Tylko ty", "Ja w to nie wierzę" oraz "Tak pięknie". Jeden z ich najpopularniejszych numerów "Lejde" uzyskał 48 mln wyświetleń na platformie YouTube. Członkowie zespołu Playboys stale koncertują. Podczas powrotu z występu najedli się stresu.

Zespół Playboys miał wypadek. Pod auto wpadła dzika zwierzyna

7 lipca członkowie zespołu Playboys poinformowali fanów o tym, że podczas powrotu z koncertu mieli wypadek. Pod auto, którym jechali, wpadła dzika zwierzyna. Całe szczęście muzykom nic się nie stało. "Wszystko dobrze się skończyło, co najważniejsze, nikt z nas poza autem i dziką zwierzyną, która wtargnęła na drogę, nie ucierpiał" – przekazał zespół Playboys w mediach społecznościowych. Przerażająca sytuacja zmusiła muzyków do refleksji. Postanowili zaapelować do swoich odbiorców. "Uważajcie na siebie i dbajcie o bezpieczeństwo swoje i bliskich!" - napisał zespół Playboys. Ich post spotkał się z odzewem fanów. "Dobrze, że nikomu nic się nie stało", "Pozdrowienia dla całej ekipy" - pisali w komentarzach. Muzycy zamieścili w sieci zdjęcie rozbitego auta z wypadku. Jeśli chcecie zobaczyć kadr, to zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Jakub Urbański z zespołu Playboys o hejterach i popularności muzyki disco polo. "Prawda w oczy kole"

Jakiś czas temu Jakub Urbański, lider zespołu, udzielił wywiadu, w którym został zapytany o to, co sądzi o negatywnych komentarzach na temat disco polo. Nie miał litości dla hejterów. - Powód jest tylko jeden – krytycy, hejterzy nie mogą znieść tego, że nasza muzyka trafia do mas i sprzedaje się lepiej niż inne gatunki. Proste, prawda w oczy kole - wyznał dla portalu Disco Polo Info. Dodał, że niektóre zespoły promowane w telewizji to jego zdaniem "gorszy syf".