Powstaną "Sensacje XXI wieku"? Wołoszański: Tusk mnie namawiał

Bogusław Wołoszański to dziennikarz znany z programów o tematyce historycznej. Jego flagowym programem były "Sensacje XX wieku". Specyficzny sposób prowadzenia narracji i łatwość w angażowaniu widza zaskarbiły mu wielu sympatyków. Wołoszański poniekąd "powrócił" z programem w 2023, kiedy zdecydował się wziąć udział w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej. W wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych w charakterystyczny dla "Sensacji XX wieku" sposób Wołoszański nawiązał do afery wizowej. Widzowie programu ciągle liczą na to, że program wróci na antenę. Jak się okazuje, nalega na to nawet premier. W najnowszym wywiadzie Bogusław Wołoszański powiedział, czy są na to jakiekolwiek szanse.

Bogusław Wołoszański o ewentualnym powrocie "Sensacji XX wieku" na antenę

Program "Sensacje XX wieku" przez ponad dwie dekady emitowany był w TVP i zyskał już miano kultowego. Bogusław Wołoszański jakiś czas temu zdecydował się wejść do polityki, więc z pewnością na brak zajęć nie narzeka. Co zmotywowało go do tego kroku? Jak sam podkreślił, lubi zaglądać w miejsca, gdzie jeszcze go nie było. - W polityce mnie jeszcze nie było, więc postanowiłem wejść. To jest fatalna cecha, wkładanie palców między drzwi, żeby zobaczyć czy będzie bolało. Będzie bolało - wyznał w rozmowie z serwisem TVP Info. Dziennikarka zapytała dziennikarza, czy jest chociaż cień szansy, aby Wołoszański mógł stworzyć kontynuację kultowego programu, czyli "Sensacje XXI wieku". Jak się okazuje, nawet Donald Tusk na to nalega, ale dla Wołoszańskiego to już zamknięty etap.

Donald Tusk mnie bardzo namawiał, ale się nie ugiąłem. Uważam, że jednak wypracowałem pewien poziom i pewną markę "Sensacji XX wieku". Jeżeli nagle wszedłbym do bardzo świeżych brudów, widzowie by mi tego nie wybaczyli i powiedzieliby: "sprzedał się"

- wyznał dziennikarz w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf.

Wołoszański rozpływa się nad Donaldem Tuskiem. "Ten człowiek ma żelazną kondycję"

W trakcie wywiadu Bogusław Wołoszański opowiedział o tym, jakie wydarzenia były w Polsce swoistymi sensacjami XXI wieku. Dziennikarz wspomniał o Donaldzie Tusku, który jak sam podkreślił, jest doskonałym liderem. - To nie jest podlizywanie się, jestem ogromnie szczęśliwy, że na czele Polski stoi Donald Tusk, bo to jest pierwszy w naszej historii polityk pełną gębą. Patrzyłem na niego z podziwem, ten człowiek ma po prostu żelazną kondycję. W czasie kampanii wyborczej codziennie był w innym mieście, gdzie spotykał się z tłumem ludzi, nie tylko zwolennikami. To jest ogromna odporność, którą polityk musi mieć - podsumował Wołoszański.