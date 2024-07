Wpadka na koncercie TVP. Kamil Bednarek... zapomniał tekstu!

Kamil Bednarek zaistniał w mediach 14 lat temu dzięki programowi "Mam talent!'. Później pojawiał się w innych muzycznym programach jak m.in. "The Voice of Poland", gdzie spełniał się w roli trenera. Ostatnio wokalista udzielił wywiadu "Żurnaliście". Muzyk wrócił do swoich medialnych początków i podzielił się wspomnieniami z programu TVN. - Wtedy już to wiedziałem, że to jest sztuczne. Nie podoba mi się w tych programach, że tam jest granie emocjami, że tam są pewne sytuacje z życia tych ludzi, którzy przychodzą do programu. To chyba właśnie tak wygląda, żeby wzbudzić w człowieku, który ogląda, emocję: "Boże, szkoda mi go" - wyznał. Wokalista ostatnio pojawił się Earth Festiwalu w Uniejowie i zliczył wpadkę na scenie.

Kamil Bednarek zaliczył wtopę na koncercie. Zapomniał tekstu

Kamil Bednarek podczas koncertu na Eart Festiwal w Uniejowie wykonywał piosenkę "Chałupy Welcome to" Zbigniewa Wodeckiego. W pewnym momencie wokalista zapomniał tekstu, co nie umknęło uwadze internautów. Na nagraniu, które zostało udostępnione na Facebooku, słychać jak zmieszany Bednarek próbuje przypomnieć sobie słowa. "No, Pan kopsnął się w tekście. Ale występ ok. Może reszta koncertu będzie lepsza", "No hit" - podsumowano popis muzyka. Wykonanie Bednarka możecie zobaczyć tutaj.

To nie pierwsza taka wpadka Kamila Bednarka

To nie pierwszy raz, gdy Kamilowi Bednarkowi przydarza się taka gafa na scenie. Do bardzo podobnej sytuacji doszło rok temu podczas Festiwalu w Opolu. Co ciekawe, muzyk także wykonywał wtedy nie swój utwór. Podczas zeszłorocznego wydarzenia Bednarek śpiewał piosenkę Marka Grechuty "Korowód". W pewnym momencie pamięć muzyka zawiodła i zapomniał o całej linijce tekstu. Wpadka nie umknęła uwadze widzów i odbiła się szerokim echem. "Włączyłem na chwilę Opole, Bednarek wychodzi na scenę i zapomina tekstu Grechuty. Artyści" - pisał jeden z widzów we wpisie na platformie X.