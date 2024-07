Wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem to żadna praca? O dziwo to przekonanie nadal ma się dobrze. Często, kiedy kobieta rezygnuje z kariery zawodowej na rzecz wychowywania dzieci, jej codzienna praca staje się "niewidzialna" i nie jest doceniania. Panuje także powszechne przekonanie, że jest wtedy na utrzymaniu swojego partnera. Jedna z tiktokerek postanowiła raz na zawsze rozprawić się z tym mitem. Dokładnie policzyła, ile warta jest praca kobiet, które siedzą w domu. - Czy mężczyźni utrzymują kobiety? Często można to usłyszeć, gdy żona zajmuje się domem i dziećmi, a zawodowo pracuje tylko on - słyszymy na nagraniu. Zobaczcie, do jakich wniosków doszła tiktokerka.

Tiktokerka policzyła, ile kosztuje "niewidzialna" praca kobiet

Ilona Kostecka dokładnie wyliczyła, ile mężczyzna musiałby wydać na opłacenie osób z zewnątrz, które wykonałyby wszystkie czynności, którymi każdego dnia zajmuje się "niepracująca" kobieta. Jak się okazuje, razem to około siedem tysięcy złotych miesięcznie. - Jeśli mężczyzna nie przelewa takiego wynagrodzenia na konto żony, to znaczy, że właśnie tyle dzięki jej pracy w domu oszczędza. Wniosek? To nie mężczyźni utrzymują kobiety, które zajmują się domem. Tylko kobiety, które zajmują się domem, umożliwiają mężczyznom pracować bez przeszkód - podkreśliła Kostecka. Jak dokładnie wyglądały jej wyliczenia?

Niania: 20 zł x 8 godzin x 20 dni = 3200 zł;

Gotowanie: 25 zł x 2 godziny x 30 dni - 1500 zł;

Sprzątanie: 30 zł x 2 godziny x 30 dni = 1800 zł;

Pranie: 20 zł x 12 dni = 240 zł;

Zakupy: 50 zł x 4 = 200 zł;

Organizacja uroczystych obiadów, świąt i urodzin: 15 zł za godzinę.

Praca kobiet nie jest doceniania? Internautki podzieliły się swoimi historiami

W komentarzach pod nagraniem Ilony Kosteckiej odezwały się kobiety, które powieliły się swoimi osobistymi doświadczeniami z codziennego życia i podziału obowiązków w związku. "Z mężem oboje pracujemy, wychowujemy dzieci, większość czasu ja spędzam z dziećmi, bo pracuje trochę mniej. Rodzina męża na każdym kroku mnie szykanuje, że od dziesięciu lat jestem na jego utrzymaniu", "Znam takich, którzy mówią, że sprzątać codziennie nie trzeba, pranie robi pralka, a dzieci się same sobą zajmą", "Dodaj, że jak się rozwiodą, to on ma prace, zarobki, emeryturę, a ona ma dzieci i nic więcej" - czytamy. Pojawiło się też kilka głosów sprzeciwu wobec argumentów przedstawionych przez tiktokerkę. "Oboje powinni zapłacić. Błąd w założeniu. Co oczywiście nie znaczy, że praca kobiet nie jest cenna" - dodał jeden z internautów.