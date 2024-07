Dawny Olaf Lubaszenko ważył nieco więcej. Przed laty zmagał się jednocześnie z cukrzycą, otyłością i depresją, co bardzo zaczęło mu utrudniać życie. Znalazł w sobie jednak siłę na walkę z takim stanem rzeczy. - W moim przypadku nie dałoby się oddzielić cukrzycy od dwóch poważnych problemów, czyli od otyłości i od towarzyszącej jej depresji. Największy problem mam z aktywnością fizyczną, ponieważ w następstwie otyłości mam problemy ze stawami - mówił w rozmowie z "Faktem". Wszystko wskazuje na to, że udało mu się utrzymać efekty przemiany.

Olaf Lubaszenko w Międzyzdrojach. Humor dopisywał nie tylko aktorowi

Aktor znany z "Barw szczęścia", "Futra z misia", "Pamiętnika znalezionego w garbie", "Matki" oraz "Na chwilę, na zawsze" dobrze bawił się na wspomnianym festiwalu. Z najnowszych zdjęć widzimy, jak ubrany na sportowo Lubaszenko chętnie pozuje przed fotoreporterami. Wciąż widać efekty jego metamorfozy, z czego pewnie sam zainteresowany jest bardzo dumny. Podczas festiwalu spędzał czas z Małgorzatą Pieczyńską, którą znamy, chociażby z "Listów do M." czy "Wiernej rzeki". Aktorka ubrana cała na biało, trzymała kolegę po fachu pod rękę i uśmiechała się do obiektywu. Kadr z tego wydarzenia znajdziecie w galerii.

Olaf Lubaszenko był bliski przejścia popularnej operacji

Wiele osób, które pragną szybko zrzucić nadprogramowe kilogramy, decyduje się na pomniejszenie żołądka, przez co przeszła, chociażby Kinga Zawodnik. Olaf Lubaszenko z kolei również chciał poddać się operacji bariatrycznej. Co go finalnie powstrzymało? - Byłem u bariatry. Byłem nawet o krok od operacji, ale zazwyczaj, kiedy zaczynam zabierać się do tematu operacji, następuje taki efekt strachu, organizm się mobilizuje i zaczyna chudnąć - mówił w Radiu Zet. Lubaszenko postanowił wprowadzić do swojej codzienności dietę wykluczającą słodzone napoje oraz soki, które były kiedyś dla niego obowiązkowym składnikiem każdego dnia. O swojej przemianie wielokrotnie opowiadał fanom. "Dochodzenie do formy w moim wypadku oznacza - oprócz ruchu i zmiany nawyków żywieniowych - także dwie planowane od dawna operacje. I właśnie w sobotę odbyła się druga z nich... Trzymajcie proszę kciuki za rehabilitację" - tak pisał o sprawie chociażby w 2021 roku, kiedy był daleki od celu. Wspaniale, że finalnie się nie poddał.