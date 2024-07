Z Instagrama Roxie Węgiel czy Kevina Mgleja widać, że ich miłość kwitnie. Potwierdzają to szczególnie najnowsze kadry, do których zapozowali w nietypowych strojach oraz romantycznym anturażu. Jesteście ciekawi, co pokazali światu zakochani?

Zobacz wideo Lanberry reaguje na krytykę odważnych kreacji Roxie Węgiel

Roxie Węgiel już w welonie. Kevin Mglej podsumował wyjazd

Najpierw Kevin Mglej opublikował zdjęcie ukochanej w krótkiej, czerwonej sukience, która zapozowała pomiędzy palmami. "Najpiękniejsza na świecie. Ideał. Kocham" - oznajmił światu szaleńczo zakochany producent muzyczny. Nie było to jego jedyne wyznanie podczas zagranicznej podróży. Na kolejnym InstaStories pokazał zdjęcie ze wspólnikiem z jachtu, które podpisał "ostatni taniec", co może sugerować uczestnictwo na przykład w wieczorze kawalerskim. Na kolejnym ujęciu widzimy zachód słońca nad wodą, a na następnym Roksanę Węgiel w białej, rozkloszowanej sukience, wianku i welonie. "Jesteś piękna w bieli" - napisał Mglej. Być może wokalistka ma równocześnie wieczór panieński. Ale romantycznie się złożyło! Wspomniane kadry znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kevin Mglej, Roksana Węgiel w Polsacie KAPiF.pl

Roksana Węgiel i Kevin Mglej po ślubie. Co wiadomo na ten temat?

Para została małżeństwem już kilka miesięcy temu, czemu towarzyszyła aura tajemniczości. Zgodnie z doniesieniami portalu Jastrząb Post, zakochani pobrali się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołominie. Właśnie spod tego miejsca Roxie Węgiel opublikowała swego czasu zdjęcie białych róż, a fani natychmiast zaczęli jej gratulować i życzyć szczęścia z producentem muzycznym. Co ciekawe, niedawno wokalistka nazywała ślub z Kevinem Mglejem swoim ogromnym marzeniem. Wybrzmiało to podczas jednego z wywiadów. - W momencie kiedy poznałam odpowiednią osobę, to zaczęłam mocno o tym myśleć i planować wspólną przyszłość. Wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam i byłam daleka od planowania takich rzeczy, a tutaj sytuacja jest inna. To jest naturalne, że po prostu do tego się dąży w miłości prawdziwej - przekazała w rozmowie z "Faktem". Zakochanym życzymy wszystkiego, co najlepsze!