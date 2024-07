Aleksandra Grysz to jedna z dziennikarek programu "Pytanie na śniadanie", która już wkrótce zostanie mamą. Ojcem dziecka jest Tomasz Tylicki, który także współpracuje ze śniadaniówką TVP. Potomek pary ma przyjść na świat jeszcze w to lato. Z okazji zbliżającego się rozwiązania dziennikarka zorganizowała baby shower. Zdradziła, jak nazwie syna.

Aleksandra Grysz wyjawiła, jakie imię wybrała dla syna. "Teraz możemy już zdradzić"

Niedawno Aleksandra Grysz i jej partner poznali płeć dziecka. Dziennikarka dowiedziała się o tym w wyjątkowy sposób. Na prośbę Grysz jej przyjaciółka przygotowała dla niej specjalny tort urodzinowy, który zdradzał tę informację. Do ostatniej chwili wiadomość była pilnie strzeżonym sekretem. - To wyglądało tak, że ze względu na nasze wcześniejsze doświadczenia, gdy tylko skończyliśmy 10. tydzień, zrobiliśmy badania genetyczne. W ramach tych badań można dowiedzieć się, jaka jest płeć dziecka. Poprosiłam przyjaciółkę, by odczytała je, a nam tylko przysłała wiadomość, czy nie ma tam żadnej wady, czy wszystko jest w porządku. Płeć zamazała i podzieliła się tą wiadomością tylko z jedną osobą, czyli panią, która przygotowywała mój tort urodzinowy. W moje urodziny biały tort w kształcie serca skrywał nadzienie różowe albo niebieskie - wyznała Grysz w rozmowie z portalem dziennik.pl. W ten sposób para dowiedziała się, że będzie miała syna. - Gdy się okazało, że to chłopiec to każda komórka ciała Tomka, wręcz eksplodowała, bo on marzył o chłopcu. Ja potrzebowałam kilka godzin, żeby przetrawić (informację przyp. red.), ale cieszyłam się od samego początku - dodała Grysz. Dziennikarka opublikowała na Instagramie zdjęcia z baby shower i wyjawiła, jakie imię wraz ze swoim partnerem wybrała dla jeszcze nienarodzonego syna.

I tak, teraz już możemy zdradzić, że nasz synek będzie miał na imię Tymoteusz - nasz Tymuś. Inicjały TT jak tatuś

- napisała Aleksandra Grysz. Jeszcze w marcu Grysz informowała, że jest w ciąży i urodzi "tęczowe dziecko". Co oznacza ten termin? W ten sposób określane są dzieci, które na świat przychodzą po wcześniejszej stracie ciąży m.in. w wyniku poronienia.

Czy wiecie, kim są 'tęczowe dzieci'? Ja sama poznałam ten termin dopiero kilka miesięcy temu, mimo że sama jestem tęczowym dzieckiem - to znaczy takim, które przyszło na świat po wcześniejszym poronieniu lub poronieniach. Coraz więcej mam tęczowych dzieci zaczyna mówić otwarcie o swoich doświadczeniach. Wśród nich można wymieniać gwiazdy takie jak Michelle Obama, Beyoncé czy Meghan Markle

- wyjaśniała na Instagramie.

Aleksandra Grysz pokazała, jak urządziła baby shower. Wszystko na niebiesko!