Lewandowscy całe swoje życie poświęcają sportowej pasji. Piłkarz wybrał karierę na murawie, a jego żona na macie - przez lata ćwiczyła karate, a teraz skupia się głównie na fitnessie i tańcu. W najnowszym poście w mediach społecznościowych "Lewa" przedstawiła propozycję ćwiczeń na nogi i brzuch, które już zdążyły przypaść do gustu jej obserwatorom. Część z nich jednak nie mogła oderwać wzroku od tego, co działo się na drugim planie.

Anna Lewandowska ciężko trenuje. Fani zwracają uwagę na Roberta

"Wasze wczorajsze komentarze pod postem, pokazują, że już tęsknicie za wyzwaniami i w wakacje nie zwalniacie tempa z treningami. Zatem proszę bardzo - specjalnie dla was wjeżdża dzisiaj trening, na wzmocnienie i spalanie - w każdym sliderze po dwie partie ćwiczeń!" - napisała w poście Lewandowska. Razem z przyjaciółką wykonała kilka ćwiczeń, bazujących na ciężarze własnego ciała. Sceneria również skupiała uwagę - "Lewa" zrobiła trening na świeżym powietrzu z widokiem na ogród, w którym ćwiczył z kolei jej mąż. Robert Lewandowski wykonywał własny trening, co również zaciekawiło widzów. "Robert jak tam wspiera na drugim filmiku", "Czy tylko ja patrzę na pana Lewego w tle?", "Lewy mistrz drugiego planu!", "Lewy najlepszy mistrz" - czytamy pod postem. Więcej zdjęć trenującej Lewandowskiej znajdziecie w galerii.

Anna Lewandowska ruszyła z nowym, sportowym biznesem. Lepiej przygotujcie portfele

Trenerka nie zwalnia tempa i w Hiszpanii, którą szybko pokochała, otworzyła mekkę dla miłośników sportu. "Jak już mówiłam, pracuję nad dużym projektem w Barcelonie. Multi-butik... Treningi, pilates, tańce, zdrowe jedzenie i wspaniały healthy team. Trzymajcie kciuki" - taką zapowiedzią podzieliła się z fanami kilka miesięcy temu na Instagramie. W jednym z postów postanowiła zdradzić więcej detali związanych z nowym przedsięwzięciem. "To moje nowe multi-butikowe studio, gdzie łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie tylko przestrzeń treningowa, ale drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej. Wszystkich chętnych zapraszam już od września, by razem ze mną oraz moim Healthy Teamem z Barcelony odkryli na nowo radość z ruchu w samym sercu Barcelony!" - oznajmiła. Ci, którzy chcą skorzystać z podstawowego pakietu w studiu, będą musieli zapłacić 300 zł. To dużo czy mało?