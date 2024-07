O przyjściu na świat nowej członkini rodziny dumni rodzice poinformowali na Instagramie 6 lipca. Para ujawniła, że ich córka urodziła się trzy dni wcześniej, czyli w dniu urodzin samej Mariny! Do mediów społecznościowych trafił uroczy kadr, na którym widać wokalistkę trzymającą na rękach córkę. Obok szczęśliwej mamy znaleźli się jej mąż Wojciech Szczęsny, a także syn pary, Liam. "Witaj na świecie, nasza księżniczko" - brzmi podpis zdjęcia. Pełny kadr znajdziecie w galerii na górze strony. Małżonkowie wyjawili, że ich młodsza pociecha otrzymała imię Noelia. Sprawdziliśmy jego znaczenie.

Noelia - co oznacza imię córki Mariny i Wojciecha Szczęsnych?

Imię Noelia to żeńska wersja imienia Noel, które pochodzi z języka hiszpańskiego. Wywodzi się od się od łacińskiego wyrazu "natalis" oznaczającego "narodziny". Noel w języku francuskim oznacza także Boże Narodzenie i zgodnie z niektórymi interpretacjami to imię oznacza "urodzonego w Boże Narodzenie". Noelia to imię dość popularne w krajach hiszpańskojęzycznych. Noszą je m.in. wokalistka Noelia Lorenzo, Miss USA Noelia Voigt czy modelka Noelia Lopez. W Polsce Noelia to zdecydowanie jedno z rzadszych imion, choć jego popularność powoli rośnie. Jak możemy wyczytać z danych oficjalnego serwisu RP, w 2021 roku otrzymało je zaledwie siedem, a rok później - tylko dziewięć dziewczynek. W 2023 roku z kolei urodziło się 14 dziewczynek, które noszą imię Noelia.

Językoznawca o imieniu córki Zofii Zborowskiej

Niedawno głośno zrobiło się także o imieniu, które otrzymała młodsza córki Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Dziewczynkę nazwano Jaśmina. Imię to jest znacznie popularniejsze niż Noelia (w ubiegłym roku otrzymało je 571 dziewczynek), ale nadal zalicza się do grona mało spotykanych. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy językoznawcę, dialektologa i leksykografa dr. Artura Czesaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. - Imię Jaśmina w 2024 r. w Polsce to nie artystyczna ekstrawagancja, ale wręcz mainstream i moda. W ubiegłym roku nadano je prawie sześciuset dziewczynkom. (...) Jaśmina to po persku i arabsku kwiat lub gałązka jaśminu. Wnosi więc powiew Orientu. Żeńskie imiona od nazw roślin i kwiatów na czele z Różą i Kaliną od dawna są wybierane przez rodziców - podsumował w rozmowie z Plotkiem.