Marina Łuczenko-Szczęsna od lat jest w związku z bramkarzem reprezentacji Polski, Wojciechem Szczęsnym. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2016 roku. Dwa lata później na świat przyszedł ich syn Liam, który niedawno obchodził urodziny. Na przyjęciu nie zabrakło wyjątkowych elementów, takich jak: dmuchana zjeżdżalnia czy ogromny tort. Teraz rodzina piosenkarki i bramkarza się powiększyła. Marina urodziła córkę, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Marina urodziła. Wyjawiła imię. "Witaj na świecie nasza księżniczko"

3 lipca Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny powitali na świecie swoje drugie dziecko. Piosenkarka urodziła córkę i zdradziła jej imię w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych. "Noelia. Witaj na świecie nasza księżniczko" - napisała Marina w opisie pod zdjęciem ze szpitala, na którym zapozowali całą rodziną. Opisywany kadr znajdziecie w galerii na górze strony. Marina podziękowała także sztabowi medycznemu oraz dyrekcji Szpitala Specjalistyczego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Pod postem piosenkarki od razu posypały się komentarze z gratulacjami. "Zdrówka dla całej rodziny", "Niech wam dzieci zdrowo rosną jak na drożdżach", "Zdrówka dla was", "Piękne imię", "Życzę dużo zdrowia dla was wszystkich", "Wspaniała wiadomość" - pisali w komentarzach internauci. Wy też dołączacie się do gratulacji/

Marina o małżeństwie z Wojciechem Szczęsnym. "Nie do końca jest tak różowo"

Jakiś czas temu Marina udzieliła wywiadu dla "Vivy!", w którym opowiedziała o życiu u boku znanego piłkarza. "Dla przykładu, aktualnie jestem w ostatnim miesiącu ciąży i jest to dla kobiety – tak myślę – najtrudniejszy okres. Zostałam sama w domu z dzieckiem, ponieważ Wojtek pojechał reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy. Jestem z niego bardzo dumna, ale właśnie tak to wygląda. Więc nie do końca jest tak różowo, jak sobie pewnie większość osób myśli" - przekazała.