Wybory Miss Polski 2024 za nami. Podczas finałowej gali, która odbyła się 5 lipca w Nowym Sączu, koronę i tytuł najpiękniejszej Polki zdobyła Kasandra Zawal. Zdjęcie zwyciężczyni u boku prowadzącego znajdziecie w galerii na górze strony. Wydarzenie trwało ponad trzy godziny i zorganizowane było z wielką pompą. Przez cały wieczór widzów zabawiali gospodarze w składzie: Agnieszka Hyży, Ilona Krawczyńska, Krzysztof Ibisz oraz debiutujący w Polsacie Aleksander Sikora. Przerywnikiem do prezentacji kandydatek do tytułu Miss Polski były natomiast występy w wykonaniu m.in. Kamila Bednarka oraz Margaret.

Zobacz wideo Tego się nie spodziewaliśmy!

Miss Polski 2024. Lawina komentarzy po występie Margaret

Margaret na ten wieczór wybrała dość nietypową, czerwoną ażurową kreację z prześwitami. Włosy zaczesała w kucyk, zostawiając z przodu postawioną grzywkę. Artystka zrezygnowała z wyrazistej biżuterii, za to zdecydowała się na świetlisty makijaż. Podczas gali Miss Polonia Margaret zaśpiewała m.in. swój utwór "Tańcz głupia" pochodzący z tegorocznej płyty "Siniaki i cekiny". Widzowie wydarzenia nie mieli wątpliwości, że artystka wykonała piosenkę na żywo, jednak część z nich miała wrażenie, że podczas występu coś poszło nie tak. "Ojej, coś tu nie pykło", "Czy ja dobrze słyszę, że ona nie ma głosu?", "Moje uszy" - czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie Polsatu. Inni widzowie stanęli w obronie Margaret, pisząc, że być może pojawił się jakiś problem techniczny lub zawiniło nagłośnienie. Nie zabrakło też takich, którzy do wykonu wokalistki nie mieli żadnych zastrzeżeń. "Super utwór i Margaret dała radę", "Ubóstwiam!", "Dała czadu" - pisali. Co myślicie?

Występ Blanki podczas konkursu Mister Supranational także wzbudził zastrzeżenia

Dzień przed wyborami Miss Polski odbył się konkurs Mister Supranational. Ten wieczór uświetniła z kolei nasza reprezentantka na Eurowizji z ubiegłego roku, czyli Blanka. Wokalistka zadbała o odpowiednią oprawę, a na scenie towarzyszyli jej tancerze. Widzowie mieli jednak wątpliwości, czy Blanka nie wspierała się playbackiem. "Dlaczego playback? Pierwszy raz jestem w szoku", "Blanka to ładna i fajna dziewczyna. Jej piosenki mi się podobają, tylko mogłaby śpiewać na żywo", "Playback leci równo" - pisali w komentarzach. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.