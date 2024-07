Sceniczna kariera Celine Dion została raptownie przerwana. W 2022 roku artystka poinformowała, że zdiagnozowano u niej zespół sztywności uogólnionej, nazywany także zespołem sztywnego człowieka. Schorzenie utrudnia jej codzienne funkcjonowanie, nie mówiąc już o tak wymagających aktywnościach, jak wyruszenie w trasę koncertową. 25 czerwca premierę miał film "Jestem Celine Dion", w którym wokalistka ujawniła, jak wygląda jej życie przy zmaganiach z ciężką chorobą. Kadry z dokumentu znajdziecie w galerii na górze strony.

Tomasz Raczek neguje chorobę Celine Dion

Na temat produkcji postanowił wypowiedzieć się Tomasz Raczek w swoim programie "Zero ekranowe", który powstaje w ramach Kanału Zero. Krytyk filmowy zaczął od tego, że... ma wątpliwości, czy to, co zostało pokazane w dokumencie o Celine Dion, jest prawdą. - Jak artystka mówi, że ma chorobę, która się na ileś milionów zdarza, (...) są niewyjaśnione przyczyny i nie ma na nią lekarstwa, to u mnie się od razu pojawia mechanizm: "Hejże, czy nie za bardzo kombinowano nad tą chorobą? Może to jest nerwica? Może to są ataki paniki, a nie zespół sztywnego człowieka?" - zastanawia się. Raczka zdziwił także fakt, że sprawa choroby artystki została upubliczniona dopiero teraz, mimo że poinformowała, iż cierpi na nią już od 17 lat.

Jeżeli przypomnimy sobie występy Celine Dion w ciągu tych siedemnastu lat, to widać, że gdyby to był zespół sztywnego człowieka, to miałaby dużo większe problemy, żeby tak dawać radę i takie recitale, takie koncerty dawać. Od siedemnastu lat to wygląda na nakręcającą się nerwicę moim zdaniem. Ciało odmawia nie tyle posłuszeństwa, tylko mówi: "It's over the limitation" - ja już dalej nie mogę!"

- dodał.

Internauci nie dowierzają słowom Tomasza Raczka

Opinia Tomasza Raczka na temat choroby Celine Dion, zszokowała internautów. W komentarzach nie zostawili na krytyku suchej nitki, zwracając uwagę, że nie jest lekarzem i nie ma prawa, żeby ją diagnozować na podstawie własnych domysłów. "Nie dość, że umie lepiej diagnozować od lekarzy, nie mając wykształcenia medycznego, to jeszcze robi to na oko, szacun", "A to pan Raczek jest lekarzem? Rozumiem, że ci, co diagnozowali i leczą jedną z najsłynniejszych piosenkarek świata, to jakieś leszcze, nie znają się?", "Panie Tomaszu, bardzo cenię pana wiedzę o filmach, ale na jakiej podstawie podważa pan diagnozę choroby Celine? Przecież taka choroba genetyczna istnieje i, jak widać, jest straszna i wyniszczająca. (...) Smutne to bardzo" - czytamy.

