Olga Kalicka zagrała w popularnych produkcjach, takich jak "Dziewczyny z Dubaju" oraz "Rodzinka.pl". Prywatnie aktorka była zaręczona z Cezarym Nowakiem. W 2019 powitali na świecie syna. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Kalicka otwarcie mówiła o swoich doświadczeniach. Nie kryła, że po rozstaniu nie mogła znieść widoku zakochanych par. - To było dla mnie straszne. Ja nie mogłam wytrzymać, jak widziałam na ulicach ludzi, którzy się całują na przykład - mówiła w programie "Zza kulis". Jakiś czas temu los uśmiechnął się do Kalickiej i odnalazła swoją drugą połówkę. Pokazuje wspólne chwile z partnerem w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Olga Kalicka o macierzyństwie. Opowiedziała o swoim synu

Olga Kalicka wtulona w partnera. "Razem medytujemy"

Olga Kalicka wrzuciła ostatnio do sieci filmik ze swoim partnerem. Zakochani wspólnie medytowali i przytulali się do siebie w otoczeniu pięknej natury. Olga Kalicka zdobyła się także na długi opis, w którym padły miłe słowa w kierunku jej partnera. "Cierpliwie na ciebie czekałam, wysyłając prośby i marzenia do wszechświata podczas nowiu księżyca. Teraz razem medytujemy podczas nowiu. To dopiero magia" - pisała. Zwróciła się także do osób, które jeszcze nie odnalazły ukochanej osoby. "Jeśli oglądasz ten filmik i myślisz, że to niemożliwe i miłości nie ma, to powiem ci, że ja też przez chwilę wątpiłam… Ale tylko szukając drogi do swojego serca, mogłam zobaczyć drugie serce" - skwitowała Olga Kalicka. Ujęcia z romantycznego klipu opublikowanego przez aktorkę znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani wspierają Olgę Kalicką i cieszą się z jej szczęścia. "Co za piękny widok"

Pod postem Olgi Kalickiej zaroiło się od komentarzy internautów, którzy cieszą się z jej szczęścia. "Co za piękny widok. Dużo cudowności dla was", "Cieszę się razem z tobą", "Szczęścia i miłości dla was", "Bądź szczęśliwa", "Wspaniale, że znalazłaś taką osobę. Mega się na was patrzy" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Pytanie na śniadanie". Olga Kalicka i Angelika Mucha o pracy influencerki. "Kiedyś pieniądze były dużo większe"