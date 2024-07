O tej dziewczynie przez jakiś czas mówił każdy. Wszystko za sprawą udziału w programie "Taniec, marzenie mojej matki". Jojo trenowała wtedy pod okiem Aby Lee, która słynęła z rygorystycznego podejścia do treningów. Kiedy Siwa zakończyła swoją przygodę w programie, rozpoczęła karierę w sieci. Dosyć szybko pojawił się jej pierwszy singiel, a mama, która pełniła niejako rolę jej menadżerki, doskonale wiedziała, jak spieniężyć potencjał córki. Charakterystyczne kokardy sprzedawały się w milionowych nakładach. Zabawki, gadżety, płyty i stroje uczyniły z zaledwie 15-letniej Jojo jedną z najbogatszych dziewczynek na świecie. A co działo się później? Lepiej usiądźcie. Zdjęcia z początków kariery Jojo znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Wilk o różnych etapach swojej kariery. "Od zachłyśnięcia się sukcesem, po zjazd artystyczny"

Jojo Siwa. Coming out, zmiana wizerunku i kopia piosenki

Amerykańska gwiazda w 2021 roku dokonała coming outu. Trzy lata później zdecydowała się na zerwanie z dotychczasowym wizerunkiem. Z tlenionych od dzieciństwa włosów zniknęły kolorowe kokardy. Pojawił się mocny makijaż i kontrowersyjne stroje. W 2024 roku Jojo wypuściła singiel "Karma", który po Youtubie krążył już od 2012 roku pod zmodyfikowaną nazwą. Wtedy pod piosenką podpisywała się Brit Smith. Chociaż Siwa zaprzeczyła oskarżeniom o plagiat, to fani nie mają wątpliwości, że młoda gwiazda po prostu przywłaszczyła sobie czyjąś pracę. Sporo szumu wywołał również sam teledysk, w którym Jojo nie szczędziła wulgarnych gestów.

Jojo Siwa w teledysku do piosenki 'Karma' Fot. @Jojo Siwa/ Youtube/screenshot

Jojo Siwa ma polskie korzenie. O tym fakcie wiedziało niewiele osób

Okazuje się, że tatą artystki jest Polak. Tym samym Siwa może pochwalić się francuskimi, polskimi i irlandzkimi korzeniami. Częściej niż o samym ojcu Jojo mówi o swojej matce, z którą spędza mnóstwo czasu. To właśnie Jessalynn w młodości decydowała o tym, jak potoczy się kariera gwiazdy. W wyrazie wdzięczności piosenkarka kupiła nawet swoim rodzicom willę. Matka Jojo jest wdzięczna za wszystkie pieniądze, które otrzymuje od swojej córki. "Chcę tylko podziękować za to, że nigdy nie wyrzuciłaś nas na bruk. Dziękujemy, że kupiłaś nam ten dom. Dziękujemy, że pozwoliłaś nam go przebudować. Dziękujemy, że trzymasz nas w swojej bańce" - cytował Jessalynn portal US Weekly. ZOBACZ TEŻ: Dzieci Kim Kardashian ją obrażają. Twierdzą, że jest "żenująca"