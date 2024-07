Rzadki kadr u Sary Boruc. Pokazała córki. Oliwia jest już dorosła 

Sara Boruc odnosi sukcesy jako projektantka, a jej ubrania zakładają największe gwiazdy zagranicznego show-biznesu. Żona Artura Boruca skupiła się w sieci na sferze zawodowej, a kadry z jej życia prywatnego są rzadkością. Bizneswoman zaskoczyła fanów i zamieściła wyjątkowy kadr. Do zdjęcia zapozowała z całą rodziną. Uwagę skupiły na sobie jej córki. Fani ledwo poznali Amelię i Oliwię, podkreślając, że te niedawno były małymi dziewczynami. Teraz wyglądają zupełnie inaczej. Podobne do znanej mamy? Internauci nie mają złudzeń.

Sara Boruc i Artur Boruc niedawno na Capri świętowali dziesiątą rocznicę ślubu. Zdają się tworzyć zgodne małżeństwo. Wspólnie wychowują córkę projektantki z poprzedniego związku - pełnoletnią już Oliwię, a także 14-letnią Amelię i pięcioletniego syna Noah. Oliwia jakiś czas temu rozpoczęła studia. Dumna mama postanowiła pochwalić się potomstwem i opublikowała rodzinny kadr na Instagramie. Do zdjęcia zapozowała z mężem, córkami i synem. Uwagę fanów zwróciły zwłaszcza córki projektantki i byłego sportowca, które bardzo wydoroślały. W komentarzach nie zabrakło komplementów w ich stronę. Internauci wspomnieli także o małym Noah, który ich zdaniem odziedziczył urodę po ojcu. "Piękna rodzina", "Amelka jaka zmiana", "Młode damy przepiękne, podobne do mamy", "Syn to skóra zdjęta z taty" - czytamy pod zdjęciem. Rodzinny kadr, jak i więcej ujęć Sary Boruc znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sekret figury Sary Boruc po trzech ciążach

Sara Boruc była wielokrotnie proszona przez fanów o ujawnienie, co robi, że udaje jej się utrzymać sylwetkę w doskonałej formie. Jej sekret jest bardzo prosty. Bizneswoman dba o to, co je, a także regularnie ćwiczy. Pilnuje też o wypoczynek i odpowiednią ilość snu. Oprócz tego regularnie chodzi na pilates i ćwiczy w domu. "Pilates trzy/cztery razy w tygodniu i deska na trzy minuty każdego wieczora przed snem" - zdradziła żona Artura Boruca w komentarzach pod jednym z jej postów.