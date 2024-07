Format "Top Model" wylansował wiele nazwisk, które po dziś dzień podbijają świat mody, a także polski show-biznes. Mimo braku pierwszego miejsca w programie można osiągnąć ogromny sukces, czego przykład stanowią chociażby Karolina Pisarek-Salla, Jakob Kosel czy Klaudia El Dursi. Fani produkcji, którzy śledzą ten format od początku, na pewno pamiętają Renatę Kurczab. Modelka zajęła czwarte miejsce w trzeciej edycji programu, a aktualnie szuka pracy.

Renata Kurczab z "Top Model" zaczyna od nowa. Współpracowała ze światowymi markami

Format TVN pomógł modelce rozwinąć skrzydła w branży. Na koncie ma współpracę z Diorem, Chloé, Chanel czy okładki takich tytułów jak "Marie Claire" czy "Harper's Bazaar". Jej uroda została doceniona szczególnie za granicą, skąd publikuje kadry z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Z Instagrama możemy wywnioskować, że Kurczab uwielbia podróże. Ostatnio była w Rzymie, a wcześniej w Walencji czy na Islandii. Jej ostatnie InstaStories dotyczyło jednak nie kolejnej zagranicznej destynacji, a sytuacji zawodowej.

Człowiek szuka pracy, tym razem ja. Czasami bywa w życiu i tak. Także polecam się, chętnie prześlę CV. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

- napisała modelka. Życzymy powodzenia!

Renata Kurczab o kompleksach w zawodzie modelki

W dawnej rozmowie z cozatydzien.tvn.pl uczestniczka "Top Model" zaznaczyła, że w zawodzie modelki analizowana jest praktycznie każda część ciała. Kurczab wyznała ponadto prawdę o własnych kompleksach. "Wymiary, wymiary i jeszcze raz wymiary. A przecież jako kobiety mamy cykle miesiączkowe, nasze ciało wygląda inaczej praktycznie codziennie, do tego podróże, które też na nie wpływają, no i ba, najważniejsze, że dojrzewamy, starzejemy się, zmieniamy się. Ciężko jest więc nie mieć kompleksów, kiedy jesteś notorycznie atakowana z każdej strony. Osobiście mam ich trochę, ale to są różne 'głosy' w mojej głowie, których niekoniecznie słucham, są ze mną, bo po takim czasie pracy w branży zostawiły we mnie ślad. Ale wiem, że to czyjeś zdanie o mnie. Ja mam na szczęście tę samoświadomość, że słucham siebie i nie dopuszczam tych niechcianych głosów społeczeństwa. One często wynikają z zazdrości lub z tego, że ktoś ma zły dzień" - czytamy na portalu. Kadry z projektów modelki znajdziecie w galerii.