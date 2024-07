Temat niskich emerytur gwiazd nieustannie powraca w mediach i za każdym razem wywołuje ogromne emocje. Artyści żalą się, że przysługują im wyjątkowo niskie świadczenia. Jedną z takich osób jest znany z teleturnieju "Familiada" Karol Strasburger. 76-letni prezenter przyznał, że odprowadzał składki, ale bardzo dużo przedsięwzięć wykonywał w swoim życiu poza etatem i przysługą mu zaledwie dwa tysiące złotych emerytury. Między innymi dlatego jest nadal aktywny zawodowo. Jakiś czas temu głos w sprawie emerytur zabrał także Michał Wiśniewski. Muzyk przyznał, że w jego przypadku świadczenie będzie wyjątkowo niskie. - Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 zł miesięcznie - powiedział w rozmowie z Plejadą. Wiśniewski podkreślił, że nie ma o to do nikogo pretensji i sam jest sobie winien takiego obrotu spraw. - Każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Jestem tego najlepszym przykładem. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem - dodał w rozmowie z serwisem. Wypowiedzi wokalisty Ich Troje jakiś czas temu powróciły do mediów, co skłoniło Wiśniewskiego do nowych przemyśleń. Tym razem nie gryzł się w język.

Zobacz wideo Michał Wiśniewski o nieprawomocnym wyroku. "Czuję się niewinny"

Wiśniewski apeluje o wypisanie go z klubu narzekających na niskie emerytury. "Nigdy tego nie robiłem"

Michał Wiśniewski postanowił podzielić się ze swoimi fanami przemyśleniami na temat utyskiwania artystów na niskie emerytury. Muzyk podkreślił, że nigdy nie skarżył się na niskie świadczenia i jego słowa na temat wysokości jego potencjalnej emerytury często w mediach są wycięte z kontekstu. - Trochę będzie niegrzecznie przez moment. Skąd to pie****nie w koło, że my narzekamy jako artyści na emerytury? Nie płacimy składek, więc nie ma emerytur! Ja nigdy czegoś takiego w życiu nie powiedziałem i nie skarżyłem się na to, że będę miał niską emeryturę. W życiu! - podkreślił. Wiśniewski ocenił też zachowanie innych artystów, którzy w przeciwieństwie do niego mają pretensje o to, że ich świadczenia są niskie. Lider Ich Troje dosadnie określił taką postawę.

Każdy z moich kolegów artystów, który będzie się skarżył na tę emeryturę, no jest po prostu głupkiem i frajerem. No bo przecież wie, że nie płacił. Ale takich nie ma! No generalnie raczej takich nie ma. To wyszukuje się po to, żeby była klikalność

- podsumował. Wiśniewski zaapelował, aby więcej nie łączyć go z tym tematem. - Proszę mnie wypisać z tego klubu narzekających, bo ja nigdy nie narzekałem, bo jestem facetem, który ma dwie szare komórki i zdaję sobie z tego sprawę - dodał.

Michał Wiśniewski Michał Wiśniewski ; Fot. KAPiF

Wiśniewski o smutnej wizji przyszłości. "Wasze dzieci słono za to zapłacą"

Michał Wiśniewski podzielił się także swoimi mało optymistycznymi przewidywaniami na temat przyszłości. Muzyk stwierdził, że pieniądze na przyszłe emerytury są przejadane i rozdawane przez polityków, a za to wszystko zapłacą najmłodsze pokolenia. - Nie trzeba być żadnym artystą, żeby wiedzieć, że nawet jeżeli dzisiaj obiecują i rozdają pieniądze, których po prostu nie mają, no to zdajcie sobie sprawę z tego, że moje pokolenie jak będzie szło na emeryturę – żeby była jasność, będzie miało wtedy lat 70, no bo emerytury w wieku lat 65 są absolutnie nie do utrzymania – to jak będzie się szło na emeryturę w wieku lat 70, to tych pieniędzy nie będzie. A jeżeli jesteście na tyle nierozumni, że tego nie rozumiecie, że tych pieniędzy nie będzie albo że wasze dzieci zapłacą za wasze emerytury – i to tak naprawdę mega słono w podniesieniu podatków – no to przykro mi bardzo, ale nic na to nie poradzę - podsumował gorzko Wiśniewski.