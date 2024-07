Dla Polaków Euro 2024 zakończyło się bardzo szybko. Reprezentacja zaliczyła niezbyt udany występ, przegrywając z Holandią 1:2 i Austrią 1:3. W meczu o honor udało im się zremisować z Francją 1:1, ale był to ostatni występ naszej kadry na niemieckich stadionach. Piłkarze postanowili udać się na urlop. Nie inaczej było w przypadku naszego kapitana. Na takie wakacje udał się Lewandowski wraz z ukochaną. Cena ich pobytu zwali was z nóg.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdzie w tym roku Polacy pojadą na wakacje?

Lewandowscy odpoczywają na Lazurowym Wybrzeżu. Takiej ceny za noc w hotelu się nie spodziewacie

Kadrowicze z pewnością mają świadomość, że na Euro 2024 nie pokazali się z najlepszej strony. Polscy kibice liczyli na wiele, ale można uznać, że jak zwykle się przeliczyli. Piłkarze postanowili odpocząć od trudów turnieju, w którym odpadli jako pierwsi, i udali się na wakacje. Wyjątkiem w tym przypadku nie był także sam kapitan i największa gwiazda biało-czerwonych - Robert Lewandowski. Wcześniej podziękował kibicom za wsparcie. "Ogromne podziękowania dla niesamowitych kibiców naszej reprezentacji za nieustające i bezcenne wsparcie. Atmosfera na stadionach była wspaniała, a dzisiejszy powrót na stadion w Dortmundzie miał dla mnie szczególne znaczenie! Dziękuję" - napisał na Instagramie napastnik.

Piłkarz FC Barcelony postanowił odpocząć od codzienności wraz z ukochaną i córkami. Całą rodziną wybrali się na wakacje do Francji. Jak przekazał portal gol24.pl, Lewandowscy przebywają w miejscowości Antibes na Lazurowym Wybrzeżu, pomiędzy Cannes i Niceą. Media informowały, że rodzina wybrała pięciogwiazdkowy hotel. Co ciekawe, nie każdy może się do niego dostać. Obiekt dysponuje prywatną plażą, a za jedną noc trzeba zapłacić aż pięć tysięcy złotych. Mogliśmy zobaczyć również zdjęcie z luksusowej restauracji w Monte Carlo. Fotografie z wypoczynku Lewandowskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak reprezentanci Polski odpoczywają na wakacjach

Nie tylko Robert Lewandowski postanowił wyrwać się od codzienności. Jakub Piotrowski zabrał ukochaną do Grecji, gdzie postanowił się jej oświadczyć. Sebastian Szymański wybrał się z partnerką na Malediwy. Nicola Zalewski, o którym było przez pewien czas głośno w sieci, również postanowił wypocząć. Zabrał swoją ukochaną na romantyczny wyjazd. Jak widać, kadrowicze doskonale się bawią.