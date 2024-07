Dominika Kluźniak dała się poznać za sprawą roli w "M jak miłość", a fani kojarzą ją jako drugą żonę Marka Mostowiaka. Wystąpiła też w "Na dobre i na złe", "Klanie" czy "Prawie Agaty". Aktorka przez 12 lat była związana z Bartoszem Głogowskim. W wywiadach nie kryła swojego szczęścia i o ukochanym mówiła w samych superlatywach, zaznaczając, że ten jest wzorowym ojcem dla ich córki. Planowali wspólną przyszłość i ślub. Relację zweryfikowały doniesienia o zdradzie aktora. Krótko później Kluźniak musiała zmierzyć się z samodzielnym macierzyństwem i złamanym sercem.

REKLAMA

Zobacz wideo Bill zdradził Sandrę siedem razy. Wciąż mu ufa?

Kluźniak po latach związku dowiedziała się o zdradzie ukochanego. Zostawił ją dla znanej wokalistki

Dominika Kluźniak w 2011 roku znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Media obiegła informacja o zdradzie jej ukochanego, który na planie "Plebanii" poznał Natalię Lesz. Stracił dla artystki głowę i podjął decyzję o porzuceniu rodziny. Kluźniak nie ukrywała, że rozstanie z Głogowskim było dla niej trudnym doświadczeniem.

Któregoś dnia mój partner powiedział 'zakochałem się'. Zawalił mi się świat. Zadawałam sobie pytanie, gdzie popełniłam błąd?

– mówiła Kluźniak w rozmowie z "Twoim Stylem".

Aktorka dla dobra córki miała zastanawiać się nad tym, czy nie dać drugiej szansy niewiernemu partnerowi, jednak uznała, że nie jest w stanie wybaczyć zdrady. Ten szybko zaczął układać sobie życie u boku Natalii Lesz. Aktorka początkowo obwiniała się, dopiero gdy rozpoczęła terapię zrozumiała, że jest wdzięczna za trudne doświadczenia. – Mężczyzna musi odczuwać przewagę, musi się czuć doceniony, ważny. Nie może być tylko od zakupów i opieki nad dzieckiem. Chce też widzieć twój podziw i zachwyt. W przeciwnym razie zachwytu będzie szukał w oczach innej kobiety – wspominała w "Twoim Stylu".

Kluźniak po głośnym rozstaniu ułożyła sobie życie Romans Głogowskiego zakończył się momentalnie

Kluźniak nie ukrywa, że trudne doświadczenia ją ukształtowały. – To rozstanie spowodowało, że dojrzałam. Okazało się, że to, co wydawało mi się tragedią, można przekuć na coś dobrego. Zrozumiałam, że rozstanie nie jest końcem świata. Wierzę, że pewne rzeczy muszą się zdarzyć, by przyszły inne – mówiła "Urodzie życia". Aktorka w związała się z Karolem Pocheciem, a w 2014 roku doczekali się córki. Ognisty romans Głogowskiego i Lesz trwał zaledwie kilka miesięcy. Po rozstaniu wokalistka zaczęła spotykać się ze znanym chirurgiem. W 2014 roku zostali rodzicami córki Alicji i chronią swoje życie prywatne. Bartosz Głogowski skupił się na karierze, występuje na deskach teatrów. O jego życiu uczuciowym wiadomo niewiele. Więcej zdjęć byłych partnerów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.