Kinga Preis od lat jest związana z polskim show-biznesem. W ostatnim czasie jednak najbardziej kojarzona jest z rolą Natalii w serialu "Ojciec Mateusz". Przez wielu jest uważana za oazę spokoju i ceniona jest za nienaganne maniery. Jak sama żartuje, ma też inną twarz, tę bardziej wybuchową. "Mam bielmo na oczach, idę tunelowo i mam wrażenie, że toczy mi się piana z ust" - śmiała się z siebie z momentów, kiedy wybucha, w rozmowie z "Pani". W innym z wywiadów opowiedziała o tym, jak zdarza się jej traktować kelnerów.

Kinga Preis postrachem kelnerów. Czemu?

Aktorka nie ukrywa, że nie jest łatwym klientem w restauracji. Zanim zamówi, przez kwadrans potrafi maglować pracownika miejsca o to, co jej poleca. Zadanie to jest o tyle trudniejsze, że Kinga Preis nie je mięsa. "Utrudniliśmy sobie życie restauracyjne, bo oboje z Piotrem jesteśmy wegetarianami" - wyznała w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Nieraz zdarzyło się jej odesłać np. pierogi tylko dlatego, że polano je smalcem. Gwiazda żartuje, że sytuacja jest też napięta wtedy, kiedy ona i jej partner dostają zamówione dania. Aktorka potrafi kręcić na nie nosem i w wielu przypadkach wydaje się jej, że ma gorszy posiłek niż Piotr Borowiec.

Kinga Preis i Piotr Borowiec są ze sobą prawie 30 lat. Ich związek wywołał skandal, a wszystko przez to, że mężczyzna miał żonę. Młodą aktorkę krytykowano za to, że niszczy rodzinę. Oni jednak pokonali trudności i do dziś tworzą szczęśliwą relację. "Związałam się z Piotrem, facetem prawie o dziesięć lat starszym, który miał żonę i dziecko. Widziałam, że mamę to boli, ale nie dała mi tego odczuć. I tak było zawsze: jeśli się sparzyłam, to na własny rachunek. Ale mama i jej mąż okazywali mi serdeczność i wsparcie. I nigdy nie mówili: masz iść w prawo czy w lewo" - wyznała gwiazda "Ojca Mateusza" w rozmowie z "Galą". Zdjęcia aktorki, a także jej wieloletniego partnera, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kinga Preis schudła 15 kilogramów

Kinga Preis przed laty przeszła metamorfozę. Aktorka schudła 15 kilogramów, a wystarczyło, że wyeliminowała tylko jedną rzecz. Chodzi o... papierosy. Zrywając z nałogiem, zainteresowała się zdrowym stylem życia i zaczęła bardziej dbać o to, co je. Polubiła soki owocowo-warzywne, które pomagały jej w oczyszczeniu organizmu.